سميرة أحمد تفجر مفاجأة حول بطلة مسرحية مدرسة المشاغبين

انفردت الإعلامية إيمان أبوطالب، في حوار خاص مع الفنانة القديرة سميرة أحمد بمفاجأة من العيار الثقيل.

حيث أكدت الفنانة سميرة أحمد أنها كانت المرشحة لبطولة مسرحية مدرسة المشاغبين، محل الفنانة الراحلة سهير البابلي.

وقالت سميرة أحمد لإيمان أبوطالب: في هذا الوقت كنت مشغولة بالسينما ولم يكن المسرح يستهويني ولا أستطيع أن أقول نفس الكلام كل يوم، والمسرح يحتاج عمالقة وهم الذين ولم يكن هذا مكاني فكنت أهرب من المسرح.



وأضافت: كلمني سمير خفاجة وطلب مني القيام ببطولة المسرحية أمام الفنانين العظام مثل عادل إمام وأحمد زكي وسعيد صالح وغيره‍م، وكنت محرجة من الاعتذار له، ولكنني قلت له إنني لا أحب السهر.

وتابعت: ذهبت إلى المسرحية وحضرتها ولم أندم على الاعتذار عنها وكنت سعيدة بنجاح الفنانة القديرة سهير البابلي في الدور.

جدير بالذكر أن الإعلامية إيمان أبوطالب، تقدم برنامج "بالخط العريض" على قناة الحياة، وتذاع حلقاته في تمام الساعة الثامنة مساء الجمعة من كل أسبوع.

