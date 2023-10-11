أنباء عن هدنة إنسانية في غزة لمدة 6 ساعات

قالت مصادر لقناة العربية، اليوم الأربعاء، أن مصر أقترحت هدنة لمدة 6 ساعات لإيصال مساعدات إنسانية إلي غزة.

263 ألف فلسطيني نزحوا من منازلهم في قطاع غزة

وفي وقت سابق من صباح اليوم، أعلنت الأمم المتحدة أن حوالي 263 ألف فلسطيني على الأقل نزحوا من منازلهم في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل علي القطاع والمستمر منذ يوم السبت الماضي.

وأطلقت فصائل المقاومة بقيادة حماس عملية طوفان الأقصي ضد الاحتلال الإسرائيلي ردًا علي الانتهاكات المتواصلة والمستفزة من جانب المستوطنين وقوات الاحتلال للمسجد الأقصي وللمرابطين في القدس وقصف غزة .