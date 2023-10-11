قديروف يقترح تشكيل تحالف وإرسال قوات إلى غزة.. هل يفعلها الزعيم الشيشاني؟ «فيديوجراف»

تطورت عملية طوفان الأقصى التي تشنها حركة حماس الفلسطينية ضد العدو الإسرائيلي، فهذا الرئيس الشيشاني رمضان قديروف يدخل على خط الأزمة المتصاعدة في الشرق الأوسط، معلنًا دعم فلسطين.

طوفان الأقصى

في مقطع مصور على قناته في تطبيق "تليجرام"، اقترح قديروف إرسال مقاتلين شيشان كقوات حفظ سلام إلى فلسطين المحتلة لاستعادة النظام.

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قال قديروف، الحليف القوي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "نحن ندعم فلسطين. نحن ضد هذه الحرب، التي على عكس الصراعات الأخرى، يمكن أن تتصاعد إلى شيء أكبر".

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للمزيد حول تطورات عملية طوفان الأقصى التي تشنها حركة حماس ضد العدو الإسرائيلي، وماذا قال الرئيس الشيشاني رمضان قديروف بشأن الدخول في المواجهة، شاهد الفيديوجراف التالي: