عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

قديروف يقترح تشكيل تحالف وإرسال قوات إلى غزة.. هل يفعلها الزعيم الشيشاني؟ «فيديوجراف»

قديروف يعلن دعم فلسطين
قديروف يعلن دعم فلسطين ويقترح تشكيل تحالف وإرسال قوات لغزة

تطورت عملية طوفان الأقصى التي تشنها حركة حماس الفلسطينية ضد العدو الإسرائيلي، فهذا الرئيس الشيشاني رمضان قديروف يدخل على خط الأزمة المتصاعدة في الشرق الأوسط، معلنًا دعم فلسطين. 

طوفان الأقصى

في مقطع مصور على قناته في تطبيق "تليجرام"، اقترح قديروف إرسال مقاتلين شيشان كقوات حفظ سلام إلى فلسطين المحتلة لاستعادة النظام. 

اقرأ أيضًا: رقص محمود حميدة يضعه في مرمى النقد بعد وصلة مع أميرة حداد.. ما القصة؟ «فيديوجراف» 

بشهادات دولية والأرقام تتحدث.. التأمين الصحي الشامل أنجح مشروعات الرئيس السيسي «فيديوجراف»

طوفان الأقصى .. جنرال إسرائيلي أسرته حماس بالملابس الداخلية .. من هو؟ «فيديوجراف»

قال قديروف، الحليف القوي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "نحن ندعم فلسطين. نحن ضد هذه الحرب، التي على عكس الصراعات الأخرى، يمكن أن تتصاعد إلى شيء أكبر".

اقرأ أيضًا: في مشهد مؤثر.. فتاة تركية تذرف الدموع فرحًا لإتمامها حفظ القرآن الكريم «فيديوجراف» 

المثلوثي يقبل قدم شيكابالا.. صورة مثيرة وتعليق غريب من خالد الغندور.. فيديوجراف

شكلها غريب.. دنيا بطمة تغير ملامحها بعملية تجميل جديدة .. فيديوجراف

للمزيد حول تطورات عملية طوفان الأقصى التي تشنها حركة حماس ضد العدو الإسرائيلي، وماذا قال الرئيس الشيشاني رمضان قديروف بشأن الدخول في المواجهة، شاهد الفيديوجراف التالي: 

فلسطين قديروف طوفان الأقصى غزة إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وداعًا أزمة السكر|هبوط غير مسبوق من 40 جنيهًا.. وهذا ثمن الكيلو الآن

1000 جنيه دفعة واحدة|تحرك مفاجئ في أسعار الذهب.. وهذا ثمن عيار21 الآن

السيطرة علي حريق التهم محل قطع غيار سيارات بوسط القاهرة

الجيش المصري جاهز وقادر.. تريند يجتاح تويتر خلال ساعات

طلبت الطلاق بعد الصباحية.. صدمة فتاة أربعينية بعد رفضها الكثير من العرسان

أردوغان عن قصف المدنيين في غزة: إسرائيل لا تتصرف كدولة

لا تفريط في سيناء.. أخطر تصريح للرئيس السيسي عن مخطط الوطن البديل

حل واحد فقط.. بيان عاجل من روسيا بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

موضوعات متعلقة

بعد نجاح «فول الصين العظيم».. حقيقة مشاركة محمد هنيدي في فيلم كوري|فيديوجراف

« مصابة بالإيدز».. مفاجأة في طرد جوري المغربية من دبي وعلاقة المغرد السعودي «فيديوجراف»

من هي .. ما من امرأة أضرت بإيلون ماسك كما فعلت «فيديوجراف»

أرض بلا جاذبية «كأنك في الفضاء».. ما حقيقة الفيديو المبهر ؟ «فيديوجراف»

ترشيحاتنا

مولد السيد البدوي.. 6 محطات في حياة شيخ العرب وسر تسميته بالسطوحي

بيان عاجل من وزير الدفاع الأمريكي بشأن التدخل العسكري في إسرائيل

للمرة الثانية خلال ساعة.. تل أبيب تحت القصف الصاروخي للمقاومة الفلسطينية

مع وصول «جيرالد فورد».. حزب الله: حاملة الطائرات لن تخيفنا

قديروف يقترح تشكيل تحالف وإرسال قوات إلى غزة.. هل يفعلها الزعيم الشيشاني؟ «فيديوجراف»

أنباء عن هدنة إنسانية في غزة لمدة 6 ساعات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

امتى هنظبط الساعة| موعد تطبيق التوقيت الشتوي رسميًا.. وفوائده

هل ينافس الاتحاد السعودي على لقب دوري روشن بالرياض؟.. القصة كاملة

بعد انفصالها عن خطيبها.. 10 صور أثارت ضجة لـ رنا رئيس| شاهد

فستان لافت.. هيدي كرم تبرز جمالها في أحدث ظهور | شاهد

فيديو

حفاظا على الدولار.. التفاصيل الكاملة لوقف بطاقات الخصم المباشر

تنبأت بالحرب ضد إسرائيل.. ماذا توقعت العجوز الصربية لعام 2023؟ أمر لم يصدق

ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 950

تحرك غريب في أسعار الذهب .. وعيار 21 مفاجئة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

اﻟﻤﺰﻳﺪ