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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

رقص محمود حميدة يضعه في مرمى النقد بعد وصلة مع أميرة حداد.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

رقص محمود حميدة وأميرة
رقص محمود حميدة وأميرة حداد

فيديو رقص محمود حميدة وأميرة حداد .. أشعل الفنان محمود حميدة، مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهوره وهو يؤدي وصلة رقص شرقي.

 

فيديو رقص محمود حميدة وأميرة حداد

محمود حميدة ظهر في مقطع فيديو قصير، نشرته الراقصة أميرة حداد عبر حسابها الشخصي في تطبيق "إنستغرام" وهو يرقص بجانبها في إحدى المناسبات، وأرفقت الراقصة الفيديو بتعليق قالت خلاله: "لا أستطيع تصديق ذلك.. مع الأسطورة".

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 وأثارت طريقة رقص محمود حميدة معها جدلا واسعًا، وانهالت تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي التي جاءت محملة بانتقادات لاذعة.

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