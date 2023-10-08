شكلها غريب.. دنيا بطمة تغير ملامحها بعملية تجميل جديدة .. فيديوجراف

عمليات دنيا بطمة .. عمليات تجميل المطربة المغربية دنيا بطمة أثارت الكثير من الجدل، حيث اعتبر البعض أنها مبالغة في تغيير شكل دنيا بطمة الطبيعي.

فيديو دنيا بطمة

دنيا بطمة تعتبر قرار خضوع الشخص لعملية تجميل قرارًا شخصيًا، يجب أن يستند إلى رغبة الشخص نفسه وإلى تقييمه لمخاطر وفوائد هذه العمليات.

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