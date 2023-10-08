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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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شكلها غريب.. دنيا بطمة تغير ملامحها بعملية تجميل جديدة .. فيديوجراف

دنيا بطمة
دنيا بطمة

عمليات دنيا بطمة .. عمليات تجميل المطربة المغربية دنيا بطمة أثارت الكثير من الجدل، حيث اعتبر البعض أنها مبالغة في تغيير شكل دنيا بطمة الطبيعي.

فيديو دنيا بطمة

دنيا بطمة تعتبر قرار خضوع الشخص لعملية تجميل قرارًا شخصيًا، يجب أن يستند إلى رغبة الشخص نفسه وإلى تقييمه لمخاطر وفوائد هذه العمليات.

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للمزيد حول صور دنيا بطمة ولماذا تلجأ دنيا بطمه إلى تغيير شكلها كل فترة وسر رغبتها في بحث المتابعين عن صور دنيا بطمة وكيف ردت على الانتقادات الموجهة لها شاهد الفيديوجراف التالي:

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