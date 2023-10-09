بشهادات دولية والأرقام تتحدث.. التأمين الصحي الشامل أنجح مشروعات الرئيس السيسي «فيديوجراف»

إنجازات السيسي في قطاع التأمين الصحي الشامل قبل انتخابات الرئاسة 2024 .. التأمين الصحي الشامل هو أهم التجارب التي أثبتت نجاحها خلال فترة وجيزة بين المواطنين، خاصة من محدودي الدخل، حيث كانت محافظة بورسعيد هي أولى المحافظات التي تم فيها تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

إنجازات السيسي

التأمين الصحي الشامل في بورسعيد ساعد في تقديم خدمات صحية لأكثر من 700 ألف مواطن، ومازال يقدم خدماته، ومن المقرر خلال الفترة المقبلة تعميم منظومة التأمين الصحي الشامل في جميع محافظات الجمهورية.

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