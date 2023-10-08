طوفان الأقصى .. جنرال إسرائيلي أسرته حماس بالملابس الداخلية .. من هو؟ «فيديوجراف»

تطورات عملية طوفان الأقصى التي تشنها حركة حماس ضد الجيش الإسرائيلي.. أحدث أسر جنرال بجيش الاحتلال الإسرائيلي، نمرود ألوني، على يد المقاومة الفلسطينية، موجة سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما ظهر شابان من المقاومة وهما يمسكان به مرتديًا ملابسه الداخلية.

تطورات عملية طوفان الأقصى

عين الاحتلال الإسرائيلي الجنرال نمرود ألوني، ليترأس وحدة تحقيق في واقعة مقتل 3 جنود إسرائيليين وإصابة آخرين على الحدود المصرية، على يد المجند المصري الشهيد محمد صلاح.

اقرأ أيضًا: خطيرة وتسبب الشلل لمدة 10 ثوانٍ.. ما هي حلوى الموت الأسود ؟ "فيديوجراف"

ويعتبر ألوني أحد أشهر قادة جيش الاحتلال الإسرائيلي فقد شارك في أحداث جنوب لبنان خلال عامي 1998 و1999 بعدما انضم للخدمة العسكرية عام 1991، وخدم بسلاح المظلات، قبل أن يتم تعيينه قائدا للكتيبة 35، التابعة لفرقة النار.

للمزيد حول تطورات عملية طوفان الأقصى التي تشنها حركة حماس ضد الجيش الإسرائيلي ومن هو الجنرال نمرودي ألوني الذي أسرته حركة حماس شاهد الفيديوجراف التالي: