بعد نجاح «فول الصين العظيم».. حقيقة مشاركة محمد هنيدي في فيلم كوري|فيديوجراف

هل يشارك محمد هنيدي في فيلم كوري على غرار نجاح فيلم فول الصين العظيم؟ الفنان محمد هنيدي رد على شائعات أثيرت بشأن مشاركته في بطولة فيلم كوري سيُعرض عام 2025.

هل يشارك محمد هنيدي في فيلم كوري؟

وأكد محمد هنيدي إعجابه بالأعمال الفنية الكورية، وخاصة الأغنيات.

وقال خلال تصريحاته لمنصة "ET بالعربي": "الأغاني بالتحديد والاتجاهات الجديدة الكورية حلوة جدًا، والعالم كله سمعهم".

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للمزيد حول حقيقة مشاركة محمد هنيدي في فيلم كوري بعد نجاح فيلم "فول الصين العظيم"، الذي قام ببطولته منذ عدة سنوات شاهد الفيديوجراف التالي: