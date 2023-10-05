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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

في مشهد مؤثر.. فتاة تركية تذرف الدموع فرحًا لإتمامها حفظ القرآن الكريم «فيديوجراف»

فتاة تركية تذرف الدموع فرحًا لإتمامها حفظ القرآن الكريم
فتاة تركية تذرف الدموع فرحًا لإتمامها حفظ القرآن الكريم

فيديو فتاة تركية تحفظ القرآن الكريم .. عبَّرت فتاة تركية عن فرحتها العارمة بعد إتمامها لحفظ كتاب الله، وتظهر الفتاة في الفيديو وهي تبكي فرحاً وتتحدث عن المصاعب التي واجهتها أثناء حفظ القرآن، في مشهد مؤثر.

فتاة تركية تحفظ القرآن الكريم

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لفتاة تركية وهي تذرف الدموع، بعد تمكّنها رغم الصعوبات من حفظ القرآن الكريم كاملا.

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للمزيد حول فيديو فتاة تركية تحفظ القرآن الكريم،  وماذا قالت الفتاة التركية في الفيديو شاهد الفيديوجراف التالي:

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