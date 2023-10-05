في مشهد مؤثر.. فتاة تركية تذرف الدموع فرحًا لإتمامها حفظ القرآن الكريم «فيديوجراف»

فيديو فتاة تركية تحفظ القرآن الكريم .. عبَّرت فتاة تركية عن فرحتها العارمة بعد إتمامها لحفظ كتاب الله، وتظهر الفتاة في الفيديو وهي تبكي فرحاً وتتحدث عن المصاعب التي واجهتها أثناء حفظ القرآن، في مشهد مؤثر.

فتاة تركية تحفظ القرآن الكريم

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لفتاة تركية وهي تذرف الدموع، بعد تمكّنها رغم الصعوبات من حفظ القرآن الكريم كاملا.

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