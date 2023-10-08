المثلوثي يقبل قدم شيكابالا.. صورة مثيرة وتعليق غريب من خالد الغندور.. فيديوجراف

حمزة المثلوثي يقبل حذاء شيكابالا .. حرص الإعلامي الرياضي خالد الغندور علي مشاركة جمهوره صورة من مباراة الزمالك والبنك الأهلي، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

حمزة المثلوثي وشيكابالا

الصورة التي نشرها الغندور أظهرت قيام حمزة المثلوثي لاعب الزمالك بتقبيل حذاء شيكابالا بعد هدف الأخير في شباك البنك الأهلي وعلق عليها «شيكا العالمي».

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للمزيد حول فيديو حمزة المثلوثي وشيكابالا في مباراة الزمالك والبنك الأهلي وما رد فعل خالد الغندور وكيف علق اللاعب حمزة المثلوثي على اللقطة شاهد الفيديوجراف التالي: