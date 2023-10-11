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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نائبة بالكنيست تدعو حكومتها لاستخدام صواريخ يوم القيامة ضد غزة

غزة
غزة

عرضت فضائية "العربية" تقريرا عن دعوة بعض أعضاء الكنيست الإسرائيلي لاستخدام كل الترسانة المسلحة في الهجوم على قطاع غزة.

 

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وأوضح التقرير أن النائبة في الكنيست الإسرائيلي تالي غوتليف أطلقت دعوة للرد العنيف على قطاع غزة واستخدام كل ما في الترسانة الإسرائيلية.

وتابع التقرير أن النائبة الإسرائيلية قالت: "حان الوقت ليوم القيامة وإطلاق صواريخ قوية على غزة من أجل تسويتها بالأرض بلا رحمة".

في سياق متصل، بحث وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الجهود لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الخامس على التوالي. 

وبحث المالكي، خلال اللقاء الذي عقد اليوم، الأربعاء، على هامش أعمال مجلس الجامعة العربية في دورته غير العادية، مواجهة ووقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ووضع المالكي الأمين العام بصورة الاتصالات المكثفة التي يجريها الرئيس محمود عباس مع جميع الجهات الدولية لوقف هذا العدوان الهمجي، والعمل على تقديم مساعدات إغاثية طبية، ومساعدات إنسانية عاجلة للشعب الفلسطيني في ظل النقص الحاد الذي تعانيه المستشفيات في القطاع بالمستلزمات والكوادر الطبية والصحية والمساعدات الاإنسانية بجميع أشكالها، وضرورة توفيرها بصورة عاجلة لإنقاذ مئات المصابين من خطر الموت، ومعظمهم من الأطفال والنساء والشيوخ.

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