برنامج الأغذية العالمي يكشف عن خطر حقيقي يواجه قطاع غزة والضفة الغربية

قالت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي، إنهم قلقون جدا من الوضع الإنساني في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأكدت غالية علي، في تصريحات صحفية اليوم، الأربعاء، إن “المواد الغذائية في مخازننا بقطاع غزة ستنفد خلال يومين أو ثلاثة”.

ودعت إلى فتح ممرات إنسانية لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

ويشهد قطاع غزة خلال الساعات الأخيرة قصفا مستمرا وغارات دون انقطاع من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ما أسفر عن انهيار وتدمير مئات المنازل والأبراج السكنية.

بالإضافة إلى ذلك، فرض الاحتلال حصارا على الأهالي، حيث قطع الماء والكهرباء ومنعه من الإمدادات الإنسانية، التي خلفت آلاف الشهداء والمصابين.