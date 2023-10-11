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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاحتلال يأمر بقطع الكهرباء عن سجون تضم أسرى فلسطينيين

سجون الاحتلال
سجون الاحتلال

أمرت رئيسة مصلحة السجون الإسرائيلية، كاتي بيري، بقطع الكهرباء عن أجنحة السجون التي تضم أسرى فلسطينيين.

وحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت”، فإنه لم يتم ذكر سبب لهذه الخطوة.

وفي وقت سابق من اليوم، قال موقع "زمان إسرائيل" العبري، إن أكثر من 7670 إسرائيليا، وقعوا على عريضة قدمتها منظمة منظمة (نقف معا עומדים ביחד) اليسارية الإسرائيلية، تطالب الحكومة بالعمل على صفقة تبادل الأسرى الإسرائيليين لدي حركة المقاومة الفلسطينية حماس في غزة، مقابل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين.

وجاء في العريضة ما يلي: "تم أسر ما يقرب من 200 مواطن إسرائيلي في قطاع غزة وهم الآن محتجزون هناك أحياء. النساء والمسنون والأطفال والرجال يعيشون في حالة خوف رهيبة".

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وأضافت: مئات العائلات في إسرائيل تصلي وتتضرع يتوسلون من أجل حياة أبنائهم وآبائهم، والشيء الصحيح الذي ينبغي فعله الآن هو التحرك من أجل إطلاق سراحهم فورا".

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