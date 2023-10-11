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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد ضربات المقاومة الفلسطينية.. بيان عاجل من الاحتلال بشأن مطار بن جوريون

مطار بن جوريون
مطار بن جوريون

قالت سلطات الملاحة الجوية في إسرائيل، اليوم الأربعاء، إنه لا يوجد أي تهديدات أمنية بمحيط مطار بن جوريون.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، إطلاقها رشقات صاروخية مكثفة على تل أبيب وأسدود وعسقلان ومستوطنات غلاف غزة.

كما أفادت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، بدوي صافرات الإنذار مرة أخرى في تل أبيب والمناطق المحيطة بها، بما في ذلك حولون وبات يام وريشون لتسيون، للمرة الثانية خلال أقل من ساعة.

وأوضحت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، أن الصواريخ تستهدف منطقة تل أبيب للمرة الثانية خلال ساعة.

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وفي وقت سابق من اليوم، أطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية، وابلا كبيرا من الصواريخ نحو المستوطنات في  جنوب"تل أبيب" ووسط إسرائيل، مستهدفة مطار "بن جوريون"، حسبما أفادت وسائل الإعلام المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي.

إسرائيل مطار بن جوريون المقاومة الفلسطينية

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