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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وظائف خالية بالشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين.. قدم الآن

وظائف
وظائف

يبحث عدد كبير من المواطنين، عن الوظائف الخالية التي أعلنتها الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وفتح باب التقديمات للعمل بصوامع الشركة، بعقد مؤقت بنظام المكافأة الشاملة بعدد من محافظات الجمهورية.

الوظائف الخالية بالشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين

  1. – أمين عهدة قمح «دبلوم متوسط ويفضل دبلوم زراعي».
  2. – وزان «دبلوم متوسط وحاصل على رخصة وزن سارية».
  3. – مندوب أمن «دبلوم متوسط».
  4. – فني كهرباء «دبلوم صناعى قسم كهرباء».
  5. – فني ميكانيكا «دبلوم صناعى قسم ميكانيكا».
  6. – أخصائي زراعي «بكالوريوس زراعة».
  7. – مهندس كهرباء «بكالوريوس هندسة كهربائية – خريج جامعة حكومية بتقدير جيد جدا».
  8. – مهندس ميكانيكا «بكالوريوس هندسة ميكانيكية – خريج جامعة حكومية بتقدير جيد جدا».
  9. – فني زراعي «دبلوم زراعي».

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كيفية التقديم بالوظائف الخالية بالشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين

 التقديم للوظائف متاح عبر موقع الشركة الرسمي على الرابط  www.ehcss.com

ميعاد التقديم بالوظائف الخالية بالشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين

التقديم على الوظائف متاح من اليوم الأحد 8 أكتوبر وحتى 25 أكتوبر الجاري.

المحافظات المتاح بها الوظائف الخالية بالشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين
 

  1. – أسيوط
  2. – سوهاج
  3. – قنا
  4. – أسوان
  5. – الوادي الجديد
  6. – الجيزة
  7. – الفيوم
  8. – بني سويف
  9. – المنيا

شروط التقديم للوظائف الخالية بالشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين

 

  1. – أن يكون من أبناء المحافظات المتاح بها الوظائف.
  2. – اجتياز الاختبارات الخاصة لكل وظيفة.
  3. – لا يزيد سن المتقدم عن 30 عاما في 1-1-2024.
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