اشتباكات مع المقاومة الفلسطينية.. جيش الاحتلال يبدأ تفتيش المنازل بمستوطنات غلاف غزة

قام جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بتفتيش المنازل في المستوطنات الحدودية مع قطاع غزة وسط اشتباكات متقطعة مع قوات المقاومة الفلسطينية “حماس”.

ومنذ قليل، اعترف قائد الفرقة 99 في جيش الاحتلال الإسرائيلي، بفشل قوات الاحتلال في مهمتها بالدفاع عن مستوطنات غلاف قطاع غزة.

وحسب وسائل إعلام إسرائيلية، قال قائد الفرقة 99 في جيش الاحتلال الإسرائيلي: “لقد فشلنا في مهمتنا بالدفاع عن مستوطنات غلاف غزة”.

رشقات صاروخية مكثفة على تل أبيب

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، إطلاقها رشقات صاروخية مكثفة على تل أبيب وأسدود وعسقلان ومستوطنات غلاف غزة.

بدورها، أفادت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، بدوي صفارات الإنذار مرة أخرى في تل أبيب والمناطق المحيطة بها، بما في ذلك حولون وبات يام وريشون لتسيون، للمرة الثانية خلال أقل من ساعة.