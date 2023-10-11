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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رسميًا .. كفر الشيخ في قائمة أفضل 400 جامعة في الهندسة

جامعة كفر الشيخ
جامعة كفر الشيخ

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، عن انجاز مشرف ضمن الانجازات المتحققة في ملف التعليم العالي في مصر .

 قالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي : لقد جاءت جامعة كفر الشيخ ضمن أفضل 400 جامعة في مجال الهندسة.

وأضافت وزارة التعليم العالي والبحق العلمي : احتفلت كلية الهندسة جامعة كفر الشيخ المركز 301 - 400 عالميا للأعوام 2021 و 2022 و 2023 حسب تصنيف التايمز البريطاني. 

وعلى جانب آخر .. كرمت جامعة كفر الشيخ، المتدربين الذين تم اختيارهم من الجهاز الإداري بالجامعة من الحاصلين على الماجستير والدكتوراه، وطبقا للمعايير التي وضعتها إدارة جائزة مصر للتميز الحكومي، جاء ذلك بحضور الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور اماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حازم شرف الدين استشاري التدريب وتوكيد الجودة لجوائز التميز المؤسسي، والدكتور إسراء حسن مسئول الجوائز المتخصصة في جائزة مصر للتميز الحكومي.

حيث نظمت جامعة كفر الشيخ بالتعاون مع إدارة جائزة مصر للتميز الحكومي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورشة عمل تدريبية والتي استمرت على مدار ثلاثة ايام، للمقيمين لجائزة التميز الداخلي لجامعة كفرالشيخ.

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، ان انعقاد هذه الدورة، تأتى في إطار جهود مستمرة للدولة المصرية لمواصلة عمليات الإصلاح الشاملة والمستدامة ولقد ظهر جليا دور وزارة التخطيط وحرص الدولة المصرية على التميز، وهو حدث محفز للجهاز الإدارى بالدولة المصرية وملهم للعاملين به وملئ بالطاقة والإيجابية، فالنجاح هو الذى يجعلنا نستمر في العمل ومواجهة التحديات.

وأشار رئيس جامعة كفر الشيخ، إلى أن الجامعة ستعمل خلال الفترة القادمة على نشر ثقافة التميز على مستوى الأفراد والقطاعات المختلفة، مؤكداً علي استمرار مسيرة التميز داخل الجامعة وتوجيه الشكر والتقدير لجميع العاملين بالجامعة، مضيفاً الي أن التدريب يهدف إلى تأهيل سفراء التميز، لفهم متطلبات ومعايير وآليات تقييم الوحدة الحكومية المتميزة في تقديم الخدمات، مضيفا أن التدريب يساهم في نشر وتعزيز ثقافة التميز، والعمل على بناء قدرات سفراء التميز، مؤكدًا أهمية تشجيع روح المشاركة وتعزيز الابتكار والإبداع، وتحفيز الجميع على الارتقاء بمستويات الأداء والالتزام بمعايير الجودة والتميز.

ومن جانبها اشارت الدكتور اماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الي أن التدريب يهدف إلى تأهيل سفراء التميز، لفهم متطلبات ومعايير وآليات تقييم الوحدة الحكومية المتميزة في تقديم الخدمات، مضيفة أن التدريب يساهم في نشر وتعزيز ثقافة التميز، والعمل على بناء قدرات سفراء التميز، مؤكدة على أهمية تشجيع روح المشاركة وتعزيز الابتكار والإبداع، وتحفيز الجميع على الارتقاء بمستويات الأداء والالتزام بمعايير الجودة والتميز.

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