عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أين يقضي عمرو دياب عيد ميلاد.. المكان سيصدمك

عمرو دياب
عمرو دياب

يحتفل الهضبة عمرو دياب بعيد ميلاده الـ62، ويقضى عيد ميلاده في الاستديو حسبما ظهر من رسالة ابنته له.

 قامت جنا بإرسال رسالة الي والدها على هاتفه الخاص وقامت بنشر صورة ضوئية منها على صفحتها الشخصية بموقع الصور الشهير انستجرام.

وفوجئت “جنا” برد عمرو دياب عليها، حيث أكد لها أنه فى الاستديو وهو ما دفع جنا لنشر الصورة على سبيل الهزار مع رواد صفحتها على انستجرام.

بدء تصوير مسلسل بقينا اتنين لـ شريف منير ورانيا يوسف

بسبب مسلسل زينهم.. يارا جبران تدخل المشرحة مع أحمد داود وكريم قاسم

عيد ميلاد الهضبة 
ويحتفل اليوم الهضبة عمرو دياب، بعيد ميلاده الـ 62، المتصدر على القمة منذ 40 عامًا ويلقبه جمهوره بالهضبة فهو من مواليد 11 أكتوبر 1961، ونستعرض فى السطور التالية أبرز المحطات فى حياة عمرو دياب..

نشأة عمرو دياب
ولد عمرو دياب  في مدينة بورسعيد بمحافظة بورسعيد.

وكان يعمل والده كرئيس للإنشاءات البحرية وبناء السفن في شركة قناة السويس.

 

وبعد حرب عام 1967، اضطرت السلطات المصرية إلى إخلاء سُكان محافظات القناة، فعادت عائلة عمرو دياب إلى قرية سنهوت بالشرقية حيث كانتتقيم عائلة والده.

بدايات عمرو دياب 
وكان أول ظهور إذاعي له عندما غنى النشيد الوطني المصري "بلادي بلادي" وأعجب محافظ بورسعيد بصوته.
 

في عام 1982، انتقل عمرو دياب إلى القاهرة وانضم إلى المعهد العالي للموسيقى العربية وحصل على درجة البكالوريوس.


في عام 1983، سجل أول أغنية له بعنوان "الزمن" (كلمات: هاني زكي، موسيقى: هاني شنودة)، وأصدر ألبومه الأول بعنوان "يا طريق" في نفس العام.

الهضبة عمرو دياب السلطات المصرية البكالوريوس المعهد العالى للموسيقى المعهد العالى للموسيقى العربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد إلغاء بطاقات الخصم المباشر .. تحرك عاجل من فودافون مصر

تنبيه عاجل لجميع سكان إسرائيل بدخول الملاجئ | جيش الاحتلال يعلق

الحكومة: خفض الأسعار بنسبة 25% وإجراءات حادة ضد المتلاعبين بها .. فيديو

الدكَر يكدّبني| منشور صادم من مرتضى منصور بشأن لجنة حسين لبيب بالزمالك

تدهور حالته الصحية.. واستبعاد نجم الأحمر من أمم أفريقيا| سخونة أحداث في الأهلي

السيطرة علي حريق التهم محل قطع غيار سيارات بوسط القاهرة

غزة ولبنان والجولان .. هجوم ثلاثي على إسرائيل

الزمالك في يوم| أزمة حراس مرمي.. فتوح يصدم الأهلي.. ومرتضى منصور يشعل الانتخابات

موضوعات متعلقة

جنا عمرو دياب تهنئ والدها بعيد ميلاده.. ورد غريب من الهضبة

على سجادة الصلاة .. السورية إنجي خوري تثير جدل مواقع التواصل

فلسطين فى القلب.. عمرو يوسف يتضامن مع غزة

آدم الشرقاوي يكشف تفاصيل إصابته بكواليس خمس جولات مع فاطمة مصطفى

«ويجز» يتضامن مع القضية الفلسطينية على طريقته الخاصة |شاهد

2 نوفمبر.. حفلان متتاليان لأم كلثوم على مسرح ساقية الصاوي للعرائس

مليون دولار في 3 أسابيع .. إيرادات فوي فوي فوي بالسعودية

نشرة الفن.. زواج تامر عاشور ونانسي نور .. انفصال رنا رئيس عن خطيبتها .. تأجيل مهرجان الجونة

ترشيحاتنا

معاش ذوي الإعاقة خط أحمر.. عقوبات رادعة تنتظر هؤلاء

يسبب الموت .. طبيبة تحذر من نوع سمك فيليه مسمم يباع بالأسواق

الأمم المتحدة تكشف حجم كارثة الدمار الناجم عن قصف إسرائيل لغزة

مرصد الأزهر: تضييق متعمد على المحتوى الفلسطيني الكاشف لجرائم الاحتلال

الاحتلال يشن 4 غارات على شمال غزة.. والمقاومة ترد

أبو قصي يحتسبهم شهداء..شاب فلسطيني ينعى 14 من أفراد أسرته بين أطفال وأمهات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 تغييرات مفاجئة.. موعد مباراة الفراعنة وزامبيا والقنوات الناقلة لها

نهاية مأساوية لمعمرة بريطانية بعد أيام من قفزها بالمظلة

السحر الأسود .. أبرز القصص عنه في مصر القديمة

فستان مختلف.. هنا شيحة تثير الجدل بصورة جديدة | شاهد

فيديو

مقدم 25 ألف جنيه| تفاصيل وشروط حجز شقق من جنة وسكن مصر

دعم الفلسطينيين المدنيين واجب شرعي.. رسائل قوية من شيخ الأزهر للأمة العربية

كل احتلال إلى زوال.. رسائل قوية من شيخ الأزهر للأمة العربية والفلسطينيين

تعليق الرحلات وسقوط مصابين .. حريق ضخم بمطار لوتون في لندن |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

اﻟﻤﺰﻳﺪ