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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 1127 شهيدًا و5489 مصابًا

ارشيفي
ارشيفي

‎أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع شهداء العدوان الإسرائيلي علي الضفة الغربية وقطاع غزة الي 1127 و 5489 جريحا حتي الان. 

وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة قد أكدت في وقت سابق ان انقطاع الكهرباء سيؤدي إلى تداعيات خطرة ستنعكس على الجرحى والمرضى من ذوي الحالات الحرجة.

وذكرت وزارة الصحة في غزة ان انقطاع الكهرباء سيتسبّب بتوقّف خدمات غسيل الكلى وخشية فقدان حياة 1100 مريض بالفشل الكلوي بينهم 38 طفلاً.

وأوضحت وزارة الصحة في قطاع غزة ان انقطاع الكهرباء سيؤدي إلى توقّف خدمات المختبر وبنوك الدم في 58 مختبراً وبنك دم.

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