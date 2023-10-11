برلمانى : قانون التصالح الجديد انتصار لمطالب المواطنين

تحدث النائب أحمد بدوي عن قانون التصالح فى مخالفات البناء الجديد.

وأضاف أحمد بدوي خلال برنامج "من الجانى"، المذاع عبر قناة "الحدث اليوم"،قائلا:" فى القانون الجديد النواب انتصروا للمواطنين خلال القانون الجديد وتم التعبير فيه عن جميع المطالب، والله جميع النواب عملوا مجهود كبير فى القانون".

التعديلات



وأكد أحمد بدوي، أن التعديلات التى تم اجراؤها على قانون مخالفات البناء جاءت بالتوافق مع الحكومة.

وأشار النائب أحمد بدوى، أن جميع نواب البرلمان ينقلون إلى الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى نبض الشارع المصرى شهريا.