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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رأى أبناءه يسطّرون ملاحم العز|بكلمات مؤثرة.. «حماس» تنعى أحد مؤسسيها بقطاع غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أحد مؤسسيها، الشيخ عبدالفتاح دخان، رفيق مؤسس الحركة، الشهيد الشيخ أحمد ياسين، والذي وافته المنية اليوم الأربعاء.

 

وقالت "حماس" في بيان، اليوم الأربعاء، ونشرته صحيفة "قدس برس" الفلسطينية، إن أقدار الله "شاءت أن تفيض روح الشيخ أبو أسامة الطاهرة إلى بارئها، اليوم في قطاع غزَّة المقاوم، بعد أن رأت عينُه واكتحلت بإبداعات أبنائه وأحفاده من جيل كتائب عزّ الدين القسّام المظفرة، وهم يسطّرون ملاحم العزّ والبطولة في عملية طوفان الأقصى".

 

ولفتت إلى أن دخان عاين قبل وفاته "مشهدا تاريخياً ومفصلا مهمّا من مفاصل تاريخ شعبنا النضالي ضدّ العدو الصهيوني، وأركان حكومته الفاشية".

 

وأشارت إلى أن هذا الانتصار التاريخي للمقاومة "طالما كان القائد والشيخ المؤسّس عبد الفتّاح دخان، رحمه الله، مؤسّساً له، وملهماً لاستمراره، وقائداً وموجّهاً لمسيرته وتفاصيله".

 

ونعت الحركة "القائد الكبير، والشيخ الجليل النائب في المجلس التشريعي عبد الفتّاح دخان، الذي وافته المنيّة اليوم بعد حياة حافلة بالعطاء والتربية والدَّعوة، ومسيرة مظفرة بالإعداد والجهاد والمقاومة".

 

وأكدت أنه قد تخرّج وتتلمذ على يدي دخان "المجاهدين والمقاومين وأهل الرّباط والتضحية في كامل فلسطين التاريخية وخارجها، وارتقى أبناؤه شهداء على درب ذات الشوكة، وجرح وأسر وأبعد العشرات من عائلته المجاهدة".

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