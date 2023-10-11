محافظ الدقهلية يتفقد قرى حياة كريمة للوقوف على نسب تنفيذ المشاريع

تفقد الدكتور أيمن مختار" محافظ الدقهلية" يرافقه الأئمة والخطباء في قرى حياة كريمة بمركز شربين لشرح جهود الدولة من خلال مبادرة حياة كريمة ومعرفة حجم الجهود المبذولة علي أرض الواقع .

جاء ذلك بحضور الشيخ صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية وقيادات مديرية الأوقاف .

وأكد “مختار” أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي بناء الإنسان المصري أهمية كبيرة من خلال توفير كافة الخدمات له وفي مقدمتها الصحة والتعليم والطرق والصناعة والزراعة وغيرها من الخدمات .

واستعرض "المحافظ " جهود الدولة بالدقهلية مشيراً إلي أن الدولة أنفقت 162 مليار جنيه علي كافة القطاعات بالدقهلية منهم 116 مليون جنيه مشاريع قومية و 46 مليار جنيه مشاريع متنوعة في عدد 21 قطاع منذ تولي الرئيس السيسي منصب رئيس الجمهورية حتي الآن .

وأشار " مختار " الي أن ما تم إنفاقه بالدقهلية علة كافة القطاعات الخدمية خلال 9 سنوات يعادل ما تم إنفاقه عليها منذ تاريخ انشائها منذ تقسيم مصر إلي محافظات.

وقال " المحافظ ": خالص شكري وتقديري لجميع الائمة والخطباء على دورهم الدعوي وعلي ما يبذلونه من أجل نشر تعاليم الدين الإسلامي الحنيف الصحيحة ، وتنوير وتوعية عقول المواطنين والشباب بصحيح الدين الوسطي .

وأضاف "مختار": عليكم واجب وطني وديني وهو توعية المواطنين بالحقائق التي تدور داخل مجتمعهم وما يحاك لوطنهم من مؤامرات الهدف منها النيل من أمن واستقرار مصر ، لأن الإمام يقع علي عاتقه مسئوليات كبيرة لأنه الذي ينشر الحب والتسامح والمحبة بين المواطنين.

واشاد " المحافظ " بدور الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف وجميع العاملين بالوزارة علي جهودهم المبذولة من خلال منابر الأوقاف لتنوير المواطنين بجهود الدولة المبذولة في كافة القطاعات الخدمية لكي يكون لديهم علم ومعرفة بكل الجهود المبذولة من خلال إقامة مشروعات قومية وبنية أساسية في جميع ربوع مصر .

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