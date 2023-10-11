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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أفضل 5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 150 ألف جنيه

صدى البلد

تعتبر السيارات المستعملة حلاً اقتصادياً ممتازاً عند الرغبة في اقتناء سيارة، بسبب الزيادات الهائلة التي يشهدها السوق المصري من ارتفاع كبير في الأسعار خلال الوقت الحالي، ويسعى المشترون دائماً للبحث عن أفضل السيارات بأقل تكلفة ممكنة.

هيونداي فيرنا موديل 2007

هيونداي فيرنا موديل 2007

حصلت السيارة هيونداي فيرنا موديل 2007 محرك رباعي الأسطوانات "4 سلندر"، بسعة 1600 سي سي، وينتج قوة تصل الى 106 حصانا، وناقل سرعات يدوي "مانيوال" يتألف من 5 سرعات، وبفضل هذه المواصفات تبلغ السرعة القصوى نحو 180 كيلومتر في الساعة، كما تحقق استهلاك وقود بمعدل 6.5 لتر لكل 100 كم.

بلغ سعر السيارة هيونداي فيرنا موديل 2007 في سوق المستعمل بـ 165 ألف جنيه.

سكودا فابيا 

سكودا فابيا موديل 2001

توفرت السيارة سكودا فابيا موديل 2001 بعدة أنواع من المحركات، أشهرها بسعة 1400  سي سي، وهو محرك قوي بتقنية HTP ، ينتج قوة تصل الى 55 حصانا، عند 4750 لفة في الدقيقة مع عزم دوران 106 نيوتن متر عند 3000 لفة في الدقيقة، وناقل حركة يدوي خماسي السرعات.

بلغ سعر السيارة سكودا فابيا موديل 2001 في سوق المستعمل 150 ألف جنيه.

سكودا أوكتافيا A4 موديل 2003

سكودا أوكتافيا A4 موديل 2003

تأتي السيارة سكودا أوكتافيا A4 موديل 2003 بمحرك السيارة سعة 1600 سي سي 4 سلندر من 8 صمامات ينتج قوة تصل الى 101 حصان ، مدعوم بناقل حركة مانيوال من 5 سرعات، أو أوتوماتيك 4 سرعات، ويتوفر مع عزم دوران 148 نيوتن متر.

يبدأ سعر السيارة سكودا أوكتافيا A4 موديل 2003 في سوق المستعمل بـ 180 ألف جنيه.       

جيلي امجراند 7 موديل 2014

جيلي امجراند 7 موديل 2014

زودت السيارة جيلي امجراند 7 موديل 2014 بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع ضخ قوة قدرها 107 أحصنة، بالإضافة إلى عزم دوران يبلغ 140 نيوتن/متر.

يبدأ سعر السيارة جيلي امجراند 7 موديل 2014 بـ 180 الف جنيه.

رينو كليو موديل 2002

رينو كليو موديل 2002

حصلت السيارة رينو كليو موديل 2002 على محرك سعة 1400 سي سي رباعي الأسطوانات، ينتج قوة تصل الى 98 حصانا، مع نظام جر بالعجلات الأمامية، وعزم أقصى للدوران يبلغ 127 نيوتن متر.

بلغ سعر السيارة رينو كليو موديل 2002 في سوق المستعمل بـ 150 ألف جنيه.

سيارات مستعملة السيارات المستعملة هيونداي فيرنا سكودا فابيا سكودا اوكتافيا A4 جيلي امجراند 7 رينو كليو

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