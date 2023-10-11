اللواء سمير فرج : عملية طوفان الأقصى حدثت لأسباب عديدة

قال اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، إن عملية طوفان الأقصى عملية عسكرية تمت بامتياز، من خلال استخدام وسائل بسيطة، وفاجأوا العالم أجمع بها، حتى إسرائيل لم تتوقع ما حدث، خاصة في ضوء التخطيط المميز، والوسائل المستخدمة في تلك العملية.

اللواء سمير فرج يتحدث عن عملية طوفان الأقصى

وأضاف "فرج"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن الهجمات الخاصة بعملية طوفان الأقصى لم تأت بمحض الصدفة، وإنما جاءت لعدة أسباب ومنها زيادة زيارات الجماعات اليهودية للمسجد الأقصى، واستمرار الغارات الإسرائيلية على الضفة الغربية، والبؤس الاقتصادي في غزة بسبب الحصار، وارتكاب مئات المجازر بحق المدنيين، وتجرؤ الإسرائيليين على المسجد الأقصى وانتهاكه.

وتابع اللواء سمير فرج، أن أحد الأسباب أيضا انتهاكات حقوق الأسرى من قبل الجيش الإسرائيلي، وعربدة المستوطنين الإسرائيليين في سرقة الممتلكات الخاصة بالفلسطينيين.