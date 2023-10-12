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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| أفضل 5 عربات مستعملة بأسعار تبدأ من 150 ألف جنيه.. سكودا كاروك بخصم 70%

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

أفضل 5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 150 ألف جنيه

تعتبر السيارات المستعملة حلاً اقتصادياً ممتازاً عند الرغبة في اقتناء سيارة، بسبب الزيادات الهائلة التي يشهدها السوق المصري من ارتفاع كبير في الأسعار خلال الوقت الحالي، ويسعى المشترون دائماً للبحث عن أفضل السيارات بأقل تكلفة ممكنة.

 

فرصة.. فولكس فاجن تي روك بدون أوفر برايس

تعتبر السيارة فولكس فاجن تي روك أحد أكثر السيارات مبيعاً في أسطول العلامة التجارية الألمانية، وتعتبر من أبرز السيارات المرشحة للاستيراد من الخارج.

 

لفترة محدودة.. سكودا كاروك بخصم 70%

وافق مجلس الوزراء على إعادة العمل بقانون استيراد السيارات من الخارج للمصريين المغتربين مرة أخرى، بعد نهاية العمل به؛ وذلك بهدف منح فرصة لمن لم يستفد بالقانون في المرة الأولى.

 

مبيعات السيارات الكهربائية بالكامل تحقق أرقاما قياسية في مجموعة BMW

أعلنت مجموعة  بي إم دبليو  BMW الألمانية عن بيع 621,699 سيارة على مستوى العالم خلال الربع الثالث من 2023، محققة زيادة 6% عن العام الماضي، كما أن أرقام المبيعات الإجمالية منذ بداية العام حتى الآن أفضل عما كانت عليه قبل عام.

 

أقل سعر لهيونداي فيرنا في السوق المصري

تعتبر السيارة هيونداي فيرنا أحد أشهر سيارات السيدان الاقتصادية في السوق المصري، وحظيت بشعبية وانتشارا واسعاً بفضل اعتماديتها الكبيرة ولقبت بسيارة الشعب، بالإضافة لتوفر قطع غيارها بكثرة وبأسعار مناسبة.

BMW السيارات الكهربائية سكودا كاروك سكودا كاروك فولكس فاجن تي روك

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