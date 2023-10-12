أخبار السيارات| أفضل 5 عربات مستعملة بأسعار تبدأ من 150 ألف جنيه.. سكودا كاروك بخصم 70%

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

تعتبر السيارات المستعملة حلاً اقتصادياً ممتازاً عند الرغبة في اقتناء سيارة، بسبب الزيادات الهائلة التي يشهدها السوق المصري من ارتفاع كبير في الأسعار خلال الوقت الحالي، ويسعى المشترون دائماً للبحث عن أفضل السيارات بأقل تكلفة ممكنة.

تعتبر السيارة فولكس فاجن تي روك أحد أكثر السيارات مبيعاً في أسطول العلامة التجارية الألمانية، وتعتبر من أبرز السيارات المرشحة للاستيراد من الخارج.

وافق مجلس الوزراء على إعادة العمل بقانون استيراد السيارات من الخارج للمصريين المغتربين مرة أخرى، بعد نهاية العمل به؛ وذلك بهدف منح فرصة لمن لم يستفد بالقانون في المرة الأولى.

أعلنت مجموعة بي إم دبليو BMW الألمانية عن بيع 621,699 سيارة على مستوى العالم خلال الربع الثالث من 2023، محققة زيادة 6% عن العام الماضي، كما أن أرقام المبيعات الإجمالية منذ بداية العام حتى الآن أفضل عما كانت عليه قبل عام.

تعتبر السيارة هيونداي فيرنا أحد أشهر سيارات السيدان الاقتصادية في السوق المصري، وحظيت بشعبية وانتشارا واسعاً بفضل اعتماديتها الكبيرة ولقبت بسيارة الشعب، بالإضافة لتوفر قطع غيارها بكثرة وبأسعار مناسبة.