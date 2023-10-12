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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

محمد العريان يكشف تداعيات الحرب في فلسطين على الأسواق

صدى البلد

 

 

قال الخبير الاقتصادي، محمد العريان، إن الحرب التي اندلعت هذا الأسبوع بين فلسطين وإسرائيل قد تثير حالة من عدم اليقين الجيوسياسي بشكل عام.

و بحسب "العربية.نت" قال في مقابلة أجريت يوم الاثنين إنه "إذا تفاقمت الحرب ودخلت أطراف أخرى، فإن التوقعات تشير إلى اقتصاد عالمي أضعف، والمزيد من الضغوط التضخمية. وستجد الأسواق صعوبة في التعامل مع ذلك".

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و حذر، في مقابلة مع "CNBC" الأميركية اطلعت عليها "العربية.نت"، أن ذلك يرجع إلى أن المستثمرين يتعاملون مع الصراع على أنه تم احتواؤه، لكن أي توسيع للأعمال العدائية قد يجبرهم على إعادة التفكير.

 

وأضاف العريان أن الحرب  أدت حتى الآن إلى ردود فعل متحفظة نسبيًا في الأسواق.

 

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