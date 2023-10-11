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رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: حقوق الشعب الفلسطيني في أرضه ومقاومته للاحتلال ستظل مشروعة بكافة المواثيق والأعراف

النائب طارق شكري
النائب طارق شكري

أدان النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، واقتحام مستوطنين المسجد الأقصى، واستمرار الاقتحامات للمدن الفلسطينية، والانتهاكات بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس . قائلا: أن الاحتلال الاسرائيلي يهدد بانفجار المنطقة كلها جراء تصرفاته وعدوانه.

وقال شكري في تصريح صحفي له اليوم، إن عدوان إسرائيل على غزة، انتهاك صارخ لكل المواثيق ووقفة مصر برفض تصفية القضية الفلسطينية لحساب أطراف أخرى يحسب تماما للقيادة الوطنية المصرية. مشيرا إلى الرسالة القوية التي  أرسلها الرئيس السيسي بعد العدوان علي غزة، بالقول: إنه لا تهاون أو تفريط  فى أمن مصر القومي تحت أي ظرف، وأن أمن مصر القومي مسئوليته الأولى. قائلا: إن هذه التصريحات أرضت الشارع المصري تماما وبعثت لاسرائيل رسالة مفادها أن أراضي مصر وسيادتها خط أحمر.

وأشار وكيل اسكان البرلمان، إلى ما قاله الرئيس السيسي، أن مصر لا تتخلى عن التزاماتها تجاه القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، أن مصر لن تسمح بتصفية القضية على حساب أطراف أخرى.

وشدد شكري، على ضرورة محاسبة مرتكبي الجرائم الاسرائيلية، بحق الشعب الفلسطيني، وضرورة إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس. وتنفيذ كل القرارات الدولية. مضيفا: ممارسات إسرائيل، انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتتعارض مع قرارات الأمم المتحدة والأخلاق الإنسانية المتعارفة، وتستهدف حقوق الإنسان الأساسية في قطاع غزة.

واختتم المهندس طارق شكري بالاعلان عن رفضه التام، للصمت المخجل للعالم والمجتمع الدولي والذي يرى العدوان الاسرائيلي السافر ولا ينطق بكلمة. قائلاً: إن حقوق الشعب الفلسطيني في أرضه ومقاومته للاحتلال، ستظل مشروعة بكافة المواثيق والأعراف الدولية ولا يمكن التخلي عن الأرض والقبول بوجهة النظر الأحادية الإسرائيلية.

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