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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نهاية سائق برسالة عبر "الأبلكيشن".. تفاصيل

جثة
جثة

قررت جهات التحقيق إحالة متهم بقتل سائق لسرقة سيارته بالإكراه في القطامية، إلى محكمة الجنايات لبدء محاكمته بتهمة القتل العمد.


كان قد تم الانتهاء من التحقيقات والاستماع لأقوال المتهم والشهود وتفريغ كاميرات المراقبة، واعترف المتهم أمام النيابة العامة، أنه قام بالاتصال بأحد شركات النقل الخاصة عبر "أبلكيشن" الخاص بالشركة، وفور وصول السائق بالسيارة تم التحرك لمنطقة القطامية، وما أن وجد الطريق خالياً فان بخنق السائق حتى الوفاة، والاستيلاء على السيارة وفر هارباً.
وتمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط شاب خنق سائق وسرق سيارته بالإكراه بمنطقة القطامية.
ونص القانون بشأن عقوبة القتل العمد، بالمادة 230، على أن كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام، أما القتل الخطأ نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وعقوبة القتل العمدى أو الخطأ، ترتفع أو تخفف وفقًا للظروف المشددة أوالمخفف للعقوبة، ومدى توافرها على الجريمة المنظورة أمام جهة القضاء.

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