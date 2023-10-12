هاني حتحوت ينتقد روي فيتوريا.. كثرة الحديث عن الظروف مبرر للخسارة.. فيديو

انتقد الإعلامي هاني حتحوت، البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، في تصريحه خلال المؤتمر الصحفي لمباراة مصر وزامبيا عن صعوبة الظروف التي تحيط به في معسكر المنتخب.

وقال حتحوت، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «سأقف عند تصريح فيتوريا الذي قال فيه "كنا نتمنى أن يكون لدينا وقت أطول للاستعداد لمباراة زامبيا"».

وأضاف حتحوت: «في المعسكر الماضي كان عندنا ظروف فعلًا، وأنا قبل ما فيتوريا اتكلم أتكلمت في مبرراته وأن لازم الأولوية تكون لمنتخب مصر عن الأندية».

واستطرد قائلًا: «ولكن في هذا المعسكر ما هي الظروف؟ المعسكر بدأ من يومين مع بداية التوقف الدولي مثل كل العالم ومثل كل المنافسين، والمباراة سيتم خوضها بعد يومين من بداية المعسكر».

وتابع: «وليس من المعقول أن نقوم بإلغاء الدوري حتى تكون الظروف متاحة لمعسكر المنتخب.. الحديث عن الظروف أحيانًا حينما يكثر يصبح مبررًا للخسارة والإخفاق».

وتساءل حتحوت قائلًا: «ما هي الظروف الصعبة الآن؟»، مضيفًا: «واضح أن فيتوريا في الفترة الأخيرة شكاويه كثيرة».

https://www.youtube.com/watch?v=eNym-ZVfU9A