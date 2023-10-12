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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المرشح على عضوية مجلس إدارة الزمالك: الاهتمام بقطاع الناشئين أهم أهدافي.. فيديو

صدى البلد

 

تحدث أحمد خالد حسنين، المرشح على عضوية مجلس إدارة نادي الزمالك ضمن القائمة الموحدة، عن رؤيته لنادي الزمالك حال انتخابه في مجلس الإدارة الجديد.

وقال خالد حسنين، خلال لقاء له مع الإعلامي هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة صدى البلد، «أنا لست بعيدًا عن نادي الزمالك وابن قطاع الناشئين بنادي الزمالك».

وأضاف خالد حسنين، «الاهتمام بقطاع الناشئين أهم أهدافي داخل نادي الزمالك».

وعن ظهوره في احتفالات انتصار الزمالك على أرتا سولار وهو يحتفل بشكل جنوني، قال خالد حسانين، «نادي الزمالك بالنسبة لنا حاجة مختلفة ونحتفل بهذه الطريقة الجنونية بانتصاراته».

وحول رؤيته لنادي الزمالك، قال خالد حسانين: «هل يعقل أن نادي الزمالك ليس به إدارة تسويق تعمل بشكل احترافي؟». 

وأشار خالد حسنين إلى أن هناك حوالي 65 مرشحًا والنادي يحتاج إلى مثل هذا العدد مرتين لحل مشكلات النادي.

وأضاف: «أنا عملت مبادرة لا للمحاكم لأني عاصرت الفترة الصعبة للنادي، وجماهير الزمالك تعلم أن سبب الأزمات التي عرفها الزمالك بسبب اللجوء للمحاكم».

https://www.youtube.com/watch?v=QkQm14A-sRE

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