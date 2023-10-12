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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نيرة الأحمر: سأستمر في عملي الإعلامي حال انتخابي في مجلس الزمالك.. فيديو

صدى البلد

 

تحدثت نيرة الأحمر، المرشحة على عضوية مجلس إدارة نادي الزمالك ضمن القائمة الموحدة، عن مسألة ترشحها في انتخابات نادي الزمالك ودورها الذي ستقوم به حال انتخابها في مجلس الإدارة.

وقالت نيرة الأحمر، خلال خلال لقاء لها مع الإعلامي هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة صدى البلد، «أتعرض عليا في انتخابات الزمالك الماضية أن أترشح ضمن قائمتين، ولكني رفضت لأني رأيت الأجواء غير مناسبة».

واستطردت قائلةً: «ولكن هذه المرة حينما تم عرض عليا الأمر من قائمة حسين لبيب حسيت أن القايمة دي هي القائمة اللي أقدر أشتغل فيها وأخدم النادي».

وأشارت نيرة الأحمر إلى أنه لا يوجد أي حساسية بين المرشحين ضمن القائمة الموحدة ومن هم خارج القائمة، والمشاحنات لا تحدث إلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتحدثت نيرة عن أن أعضاء القائمة الموحدة يمتلكون من الروح الرياضية ما يجعلهم يتقبلون النتيجة، وأنها غير مقتنعة بفكرة أن نيرة الأحمر ناجحة ناجحة في الانتخابات.

وحول عملها الإعلامي حال انتخابها، قالت نيرة: «سأستمر في عملي الإعلامي حتى حال انتخابي وأصبحت في مجلس إدارة الزمالك».

وأضافت: «يمكن أن أنتقد مجلس إدارة الزمالك وأنا في عضويته عبر قناة النادي ما دام النقد بناءً».

https://www.youtube.com/watch?v=ihPg8RczngM

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