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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الحسيني سمير: لدي من الخبرات ما يخدم الزمالك.. فيديو

صدى البلد

 

أكد الحسيني سمير، المشرح على عضوية مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه لديه من الخبرات ما يؤهله لتولي منصب في مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد، خلال الانتخابات، التي ستُجرى في 20 أكتوبر.

وقال الحسيني سمير، خلال لقاء له مع الإعلامي هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة صدى البلد، «نادي الزمالك يمر بحوالي 20 سنة من المشاكل وأنا اللاعب الوحيد الذي لم يخرج من الزمالك في الأزمة التي مر بها بين 2010 و2017، ولامست كل المشاكل على أرض الواقع».

وأضاف سمير: «الزمالك يحتاج إلى أبنائه الذين عاشوا مشاكله بحذافيرها.. أنا إداريًا داخل الزمالك كنت مديرًا لقطاع السلة وقتًا ما».

وتحدث الحسيني سمير عن أنه لديه من الخبرات الإدارية والعلاقات ما يساعد الزمالك في حل مشاكله.

وحول مسألة التعامل مع غرامة محمود عبد المنعم كهربا، قال سمير: «مرفوض التفريط في حقوق الزمالك في غرامة محمود كهربا حتى في عز الأزمة المادية وغرامة كهربا هناخدها هناخدها».

وأشار الحسيني سمير إلى أن الزمالك في الفترة المقبلة لن يكون متأثر ماليًا.

https://www.youtube.com/watch?v=VTF00V0wsZs

ادارة نادي الزمالك الحسيني سمير الزمالك محمود كهربا

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