عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عبد الملك: موديست لا يناسب طريقة لعب الأهلي

صدى البلد

 

أكد أحمد عيد عبدالملك نجم الكرة المصرية السابق، أن اختيار خالد جلال موفق بالنسبة لفريق فاركو الذي قام بإقالة المدرب البرتغالي برونو روماو بسبب سوء النتائج.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "مابولولو مهاجم قوي في صفوف الاتحاد السكندري ولا اعتقد أنه سينتقل للأهلي أو الزمالك في ظل المبالغ المالية الكبيرة المطلوبة من إدارة ناديه".

وأضاف: "بيرسي تاو يسير بخطى ثابتة مع النادي الأهلي، وأنتوني موديست لاعب كبير ولا اعتقد أنه سيناسب الفريق الأحمر، لأن رتم الأهلي سريع بينما موديست مهاجم صندوق داخل الـ18، ومحمد شريف كان الأنسب لطريقة اللعب في ظل التحولات الهجومية السريعة، لكن قد يظهر المهاجم الفرنسي بشكل أفضل لو استعاد لياقته البدنية".

وأكمل: "أحمد بلحاج مهاجم جيد لكن ليس سوبر، والزمالك يستحق أفضل منه، ومعظم المحترفين الأجانب في الفريق الابيض لم يظهروا بشكل جيد، وأتمنى ان يستعيد سيف الجزيري مستواه الذي ظهر عليه في فترات سابقة".

وزاد: "أحمد فتوح الأقرب يكمل في نادي الزمالك وسيكون من قادة الفريق مستقبلا، وأعتقد أنه من الصعب انضمامه لبيراميدز الذي يضم كريم حافظ ومحمد حمدي".

وأكد: "محمد شكري ظهير أيسر سيراميكا من العناصر الجيدة وأحد ابناء الأهلي وعودته للفريق مكسب جيد، بينما أحمد رمضان بيكهام أرى أنه من الصعب عودته وكولر ليس لديه قناعة كبيرة بوجوده ضمن صفوف الفريق الاحمر".

وأردف: "كيف يقوم الزمالك بالتفكير في تعديل عقد مصطفى شلبي وهو منضم الموسم الماضي ولم يقدم المستوى المعروف عنه، وبالنسبة لي حمزة المثلوثي من أهم اللاعبين داخل الفريق الأبيض، ويوسف أوباما استفاد بنسبة 30% من الزمالك، لو عاد لمستواه سيفرق كثيرا في هجوم الفريق الأبيض".

واستطرد: "الأهلي لديه استمرارية من الموسم الماضي ولديه عناصر جيدة، ومعظم مستويات لاعبيه متقاربة، وهناك عناصر سوبر مثل محمد الشناوي ومحمد عبدالمنعم وبيرسي تاو وإمام عاشور، هذا الرباعي مميز وليس لديهم بدلاء على نفس المستوى، والأهلي عندما يتقدم في النتيجة يسجل المزيد من الأهداف، ولديه رتم سريع، ولذلك أرى أن موديست لن يناسب طريقة لعبه".

وأكد: "دوري المحترفين أقوى من الدوري الممتاز الذي يتواجد فيه فرق جماهيرية والمنافسة حامية للغاية، وهناك اهتمام واضح بالبطولة وأصبحت القنوات تنقل بعض المباريات".

أحمد عيد عبدالملك الأهلى البرتغالي برونو روماو الزمالك النادي الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيان عاجل من آرسنال بعد دعم محمد النني للقضية الفلسطينية

تدهور حالته الصحية.. واستبعاد نجم الأحمر من أمم أفريقيا| سخونة أحداث في الأهلي

مفاجأة من العيار الثقيل خلال ساعات في غزة .. تفاصيل ساخنة

بعد إلغاء بطاقات الخصم المباشر .. تحرك عاجل من فودافون مصر

الدكَر يكدّبني| منشور صادم من مرتضى منصور بشأن لجنة حسين لبيب بالزمالك

كيف رد السيسي على عرض إسرائيل بالتنازل عن جزء من سيناء للفلسطينيين؟.. فيديو

الصور الأولى لإطلاق حماس لسيدة إسرائيلية وطفليها وهي ترتدي الحجاب |شاهد

ظلمت نفسي.. منشور مؤثر لـ لقاء سويدان بعد صفعها لـ ميدو عادل

ترشيحاتنا

عطل يضرب منصة X ومئات الآلاف يشكون الانقطاع

أمريكا ترفع تحذير السفر إلى إسرائيل للمستوى الثالث وغزة عند الرابع

السفير الفرنسي بالقاهرة: العاصمة الإدارية الجديدة عمل هندسي يدعو للإبهار

هل تقصيري في الصلاة يؤثر على ثواب الصدقة؟

إسرائيل تواصل غاراتها الجوية على غزة وتقتل 7 فلسطينيين في خان يونس

بطلة غاوي حب..عبير منير تكشف سر اختفاء ابنتها مريم قورة عن التمثيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة كاجول .. ريهام أيمن تستعرض جمالها | شاهد

على البحر.. فيفي عبده تستعرض رشاقتها | شاهد

طريقة عمل السجق الإسكندراني

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من الحلبة مع الحليب؟

فيديو

بطلة غاوي حب..عبير منير تكشف سر اختفاء ابنتها مريم قورة عن التمثيل

والدتها عبير منير ترد.. حقيقة زواج ملك قورة

مقطع فيديو يثير الجدل لرجل يعيد الأذهان لـ 11 سبتمبر

زلزال شديد يضرب هذه الدولة | هل صدقت توقعات الخبير الهولندي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

اﻟﻤﺰﻳﺪ