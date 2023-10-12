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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عبد الملك يكشف عن تشكيل منتخب مصر الأقرب لمواجهة زامبيا والجزائر

صدى البلد

 

أكد أحمد عيد عبدالملك نجم الكرة المصرية السابق، أن أداء منتخب مصر خلال كأس العالم في روسيا 2018 كان مخيبًا للآمال، متمنيًا تحقيق نتائج إيجابية في المستقبل حال صعودنا مجددًا إلى المونديال.

وقال عبدالملك في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "فيتوريا عليه وضع أسس وقواعد الجميع يسير عليها من أجل إصلاح مسار الكرة المصرية والمنتخب في المرحلة المقبلة، وهو مسئول عن اختياراته، وتوسيع قاعدة اللاعبين مفيد له لكن في النهاية سيضم 23 لاعبا في امم افريقيا".

وأضاف: "تشكيل منتخب مصر الأساسي الذي سيعتمد عليه أمام زامبيا والجزائر سيكون بطريقة 4-3-3 (محمد الشناوي، محمد حمدي، علي جبر، محمد عبدالمنعم، محمد هاني، وطارق حامد وأحمد سيد زيزو وحمدي فتحي، ومحمد صلاح ومصطفى محمد، وتريزيجيه) وكنت أتمنى مشاركة ياسر إبراهيم أو أحمد سامي على حساب علي جبر".

وواصل: "فيتوريا بالتأكيد سيدفع بلاعبين في لقاء زامبيا مثل محمد النني ومروان عطية في خط الوسط، ومن الصعب وجود زيزو في الجبهة اليمني مع تواجد صلاح ومصطفى فتحي، وهو قادر على التحكم في أداء المنتخب الوطني، ويستطيع اللعب في مركز صانع الالعاب، ويقدم زيادة عددية في الهجوم".

وأكمل: "مصطفى محمد مستواه ثابت في الفترة الأخيرة ويقدم أداء جيد في خط الهجوم، ومنذ بداية الموسم وهو يسجل في مباريات نانت الفرنسي واتمنى احترافه في اسبانيا او انجلترا".

أحمد سيد زيزو تريزيجيه تشكيل منتخب مصر حمدي فتحي كأس العالم

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