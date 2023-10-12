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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

عبد الملك: فيتوريا يعمل في ظروف صعبة مع منتخب مصر

صدى البلد

 

أكد أحمد عيد عبدالملك نجم الزمالك السابق، أن حسن شحاتة أحد المدربين الكبار في تاريخ الكرة المصرية، ولا يحتاج الحديث عنه كثيرا في ظل الانجازات التي تحققت في عهده، مشيرا إلى أن بطولة أمم إفريقيا 2006، شهد تواجد لاعبين مميزين، وبعد ذلك تمت الاستعانة بعناصر شابة أضافت الكثير للفراعنة.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "منتخب مصر في عهد حسن شحاتة خاض العديد من المواجهات القوية، وتم تقديم نتائج جيدة على مدار سنوات".

وأضاف: "روي فيتوريا المدير الفني الحالي يعمل في ظروف صعبة خصوصا في ظل مشاكل الدوري المصري لكن عليه التأقلم مع تلك الظروف والأجواء، من الطبيعي أن يقوم المدرب بتجربة جميع الخطط في المباريات الودية، ولديه إصرار على خوض مباريات قوية من أجل تحقيق أقصى استفادة فنية".

وأكمل: "بطولة أمم إفريقيا دائما تشهد منتخبات قارية جديدة والبطولة السابقة شهدت ظهور منتخب جامبيا، والمستوى في افريقيا يزيد بشكل واضح، وجميع الاتحادات تعمل بقوة على تطوير منتخباتها بقوة، وهو سر تأخر الكرة المصرية في السنوات الماضية بسبب عدم وجود خطة واضحة من اتحاد الكرة، واعلاء مصلحة الأندية على المنتخبات الوطنية".

وزاد: "أتمنى مجموعة منتخب مصر في أمم إفريقيا، تكون مع منتخبات بوركينا فاسو وموريتانيا وتنزانيا، ولا أتمنى وجود الكاميرون معنا في المجموعة التي تضم عناصر جيدة، كما أتوقع أن منتخبات الرأس الأخضر وجنوب إفريقيا من المنتخبات التي ستصعد للأدوار المتقدمة".

وواصل: "هناك منتخبات قوية لو كانت في طريق منتخب مصر سنجد صعوبات كبيرة، وأبرزها المغرب والجزائر وكوت ديفوار، كما أن المنتخب التونسي في تطور واضح لكنه ليس أفضل من باقي منتخبات شمال إفريقيا".

وتابع: "منتخب مصر خاض مواجهات قوية في 2008 و 2010، واستطعنا الفوز على منتخبات كبرى في ذلك التوقيت بنتائج كبيرة للغاية، وبعض المنتخبات كان يتواجد فيها نجوم عالمية، رغم أن كعب المصري عالٍ للغاية".

وأتم: "الحكم في قضية خالد بوطيب متوقع للغاية خصوصا في ظل تراكم الأزمات منذ سنوات، وبالطبع المبلغ كبير للغاية، والأزمات كثيرة التي تحيط بنادي الزمالك والمجلس القادم يعلم الصعوبات التي سيجدها بكل تأكيد بعدما يتولى المسئولية، ولدى ثقة كبيرة في المسئولين بقدرتهم على حل المشكلات التي تحيط بالنادي حاليا".

اتحاد الكرة أحمد عيد عبدالملك الدوري المصري الزمالك المغرب والجزائر

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