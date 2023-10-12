جدعنة بنات مصر.. 4 إخوات عاملين مشروع أكل

كلنا نسمع عن الشقاء والتعب من أجل الوصول إلى لقمة العيش الحلال، وهنا أبطال القصة أربع بنات أخوات على عربة أكل مكسيكي.

كشفت لنا جاد، خريجة حقوق عين شمس، ولديها 37 سنة، أن العربية كان حلما لأختها الصغيرة، وكانوا رافضين في البداية مشروع أختهم لأنها بنت وصعب تقف في الشارع، ولكن بعد وفاة والدهم رحمة الله ساندوا أختها أسماء وقاموا بعمل عربية أكل في ميدان العباسية.

وذكرت أن المشروع بدأ من سنة، ويقدمون فيه سندوتشات فراخ ولحمة يتوابل و مكسيكي من صنع أيديهن.

وأكدت أنهم سعداء جدا بالمشروع وبإقبال الناس.

وأضافت أن ما يميزهن نضافة المنتج والطعم، وأن “الطعام بيتعمل بحب”.

وتحدثت عن ديكور العربية الجميل وأنهن قررن تغييره مع بعض بعد تفكير

وأكدت أنه ليس هناك مضايقات والناس متفاهمون.

وتتمنى لانا وأختها أسماء أن العربية تكبر ويكون لديهن محل.