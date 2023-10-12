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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بعد إطلاقه بأيام..خصم 3800 جنيه على موبايل شاومي الفلاجشيب

بعد إطلاقه بأيام..خصم
بعد إطلاقه بأيام..خصم 3800 جنيه على موبايل شاومي الفلاجشيب

بعد انتهاء العطلة الصيفية تتوالى العروض في المواقع الإلكترونية واحدة تلو الأخرى لجذب المستهلكين على الشراء خاصة في شهر أكتوبر.

فشاهدنا عرضا رائعا على موقع أمازون إنجلترا يبيع هاتف شاومي الفلاجشيب الرائد الذي تم إطلاقه منذ أيام Xiaomi 13T بخصم 100 جنيه إسترليني(أي ما يعادل 3700 جنيه مصري تقريبا )، ليصل سعره النهائي بعد التخفيض إلى 450 جنيها إسترلينيا.

بعد إطلاقه بأيام..خصم 3800 جنيه على موبايل شاومي الفلاجشيب


مواصفات هاتف شاومي Xiaomi 13T

 

يتميز هاتف Xiaomi 13T بشاشة عالية الجودة - لوحة AMOLED مقاس 6.67 بوصة بألوان 12 بت (Dolby Vision و HDR10 +) وذروة سطوع 2600 نيت ومعدل تحديث 144 هرتز. وعلى عكس العديد من الهواتف في هذا النطاق السعري، هذه شاشة بدقة 1220 × 2712 بكسل (بدلاً من FHD +). كما أنه يحتوي على كاميرات ذات قدرات جيدة أيضًا مع كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل (بمستشعر كبير 1 / 12.8 بوصة و OIS) وكاميرا صورة بدقة 50 ميجابكسل (50 مم ، 2x) وكاميرا عريضة للغاية ultrawide بدقة 12 ميجابكسل.

يعمل الهاتف بمعالج Dimensity 8200 وبطارية 5000 مللي أمبير مع شحن سلكي بقوة 67 وات. تعد Xiaomi بتحديثات نظام التشغيل لمدة 4 سنوات (تأتي مع Android 13 افتراضيًا) و 5 سنوات من تصحيحات الأمان.

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