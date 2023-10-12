عاجل.. بلينكن يصل إسرائيل لبحث آخر التطورات في قطاع غزة

وصل وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن اليوم الخميس، إلى إسرائيل، وذلك ضمن جولته الهامة لمنطقة الشرق الأوسط.

ومنذ وقت قليل، قال حسين الشيخ أمين سر الجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيجتمع مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن غدا الجمعة.

وأضاف الشيخ عبر منصة إكس، أن الرئيس الفلسطيني سيجتمع أيضا مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في عمان اليوم.

وجاء ذلك خلال زيارة وزير الخارجية الأمريكي إلى المنطقة وزيارة كلا من الاحتلال الإسرائيلي والأردن.

وفي وقت سابق، قال مسؤول رفيع بوزارة الخارجية الأمريكية، إن الوزير أنتوني بلينكن سيزور دولاً أخرى في المنطقة بعد زيارته إلى إسرائيل والأردن.

وغادر بلينكن الأربعاء، واشنطن متوجهًا إلى إسرائيل التي يتوقع أن يصلها الخميس، في "زيارة تضامن"، يتوجه بعدها إلى الأردن.