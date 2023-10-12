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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

انتداب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق مصنع مراتب بمنشأة القناطر

جريق مصنع صورة أرشيفية
جريق مصنع صورة أرشيفية

قررت النيابة العامة بشمال الجيزة انتداب الأدلة الجنائية لمعاينة اثار حريق هائل نشب داخل مصنع مراتب "فايبر" بطريق المناشي بمنشية القناطر، ورفع الآثار المادية للحريق للوقوف على أسبابه وحصر الخسائر الناجمة عنه، كما كلفت رجال المباحث بسرعة اجراء التحريات اللازمة حول الحريق.

 

وتبين من خلال فحص أثر الحريق، أنه التهم عدد كبير من محتويات وأدوات المصنع، وساعد في انتشار النيران وجود اقمشة وادوات خاصة بعمل مراتب الفايبر بالمصنع.

 

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إخلاء المنازل.. حريق يلتهم مصنع مراتب بمنشأة القناطر بالجيزة

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السيطرة على حريق نشب بمنطقة محلات تجارية برأس سدر

وأفادت التحريات بأن المصنع، ملك شخص يدعى رأفت حمدان، وأنه جارى معرفة أسباب الحريق عقب سؤال شهود العيان المحيطين بالواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة. 

 

وكان المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة تلقى إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل مصنع فايبر بطريق المناشي بدائرة المركز.

 

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ5 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

 

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

النيابة العامة انتداب الأدلة الجنائية حريق مصنع مراتب مديرية امن الجيزة

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