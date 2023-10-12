صالون كلام في السينما يناقش أفلام محمد خان بحضور محمود عبد الشكور بالهناجر

يقام اليوم بسينما الهناجر في السابعة 7مساء صالون سينمائي بعنوان(كلام ف السيما) للمخرج أشرف فايق، ويناقشوا خلابه مشاهدة وأجزاء للعديد من أفلام خان، بحضور الناقد الفني محمود عبد الشكور مؤلف كتاب (محمد خان سيرة سينمائية)

صالونو(كلام ف السيما) يقام يوم الخميس الثاني من كل شهربسينما الهناجر بساحة الأوبرا، والخميس الثالث من كل شهروبسينما مركز الحرية للإبداع بالأسكندرية والدخول مجانا.



صالون (كلام ف السيما)ينظمة قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الفنان القدير د.وليد قانوش وبدعم من د.نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة المصرية.

ولد خان لأب باكستانى وأم مصرية وترك مصر من اجل دراسة السينما فى بريطانيا وكان ذلك فى نهاية الخمسينيات وفى 1963 عاد إلى مصر وكانت السينما المصرية بدأت فى التراجع بسبب الحرب مع العدو الصهيونى، لذا قرر السفر إلى لبنان والتى كانت ملجأ لكثير من الفنانين العرب.

العودة مع «ضربة شمس»

فى 1977 بعد ما بدأ الاستقرار يعود تدريجياً لمصر، عاد خان إلى القاهرة وبدأ مشواره السينمائي داخل مصر بفيلم “ضربة شمس”.

"أفلام الصحبة"

قدم خان نحو 26 فيلمًا سينمائيًا منهم الحريف وموعد على العشاء ومستر كارتيه وكون مع المخرج الكبير عاطف الطيب شركة إنتاج هى "أفلام الصُحبة" وشاركهم فى الشركة بشير الديك، سعيد شيمي، نادية شكري، خيري بشارة، وداود عبد السيد.

كان الهدف من إنشاء هذه الجماعة إنتاج أفلام ذات مُستوى جيد وجديد، والفيلم الوحيد الذي قامت الجماعة بإنتاجه هو “الحريف”، وحسب استفتاء النقاد 1996، جرى اختيار 4 أفلام للمخرج محمد خان ضمن قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية، هي “خرج ولم يعد”، "أحلام هند وكاميليا"، "سوبر ماركت"، و"زوجة رجل مهم".