مفاجأة غير متوقعة.. تعرف على أحداث الحلقة الخامسة والسادسة من "نصي الثاني"

أذيعت الحلقة الخامسة والسادسة من مسلسل “نصي الثاني” في الساعات الأولي من صباح اليوم، حيث حملت العديد من المواقف الكوميديا.

وظهر في الحلقات عدد من ضيفات الشرف منهم وفاء عامر، التي جسدت دور سميحة ، جارة نادي “ علي ربيع ” والتي تعود من دولة الخليج بعد ان طلقت من زوجها ، ليعوز والد نادي ليعجب بها ويخطط للتقرب منها ، مما يجعل نادي بكتابة اسمها في الكارت ، حتي تقع في حبه ، ويبتعد والده عنها .

كما ظهرت بسنت شوقي “ فريدة ” في الاحداث من خلال مسؤولة شئون عاملين تمنح تقيمات للعاملين ، مما يدفعه لاكتابة اسمها داخل الكارت تقع في حبه ، ويحصل علي تقيم جيد ، الا انه يكتشف ان اسمها لم يختفي من الكارت بعد ثلاثه أيام .

واحتل مسلسل نصي الثاني من بطولة علي ربيع وسلوي عثمان المركز الخامس من أصل 10 مراكز هم الأعلى في القائمة .

يضم العمل إلى علي ربيع، كل من محمد محمود، محمود البزاوي، سلوى عثمان، إسماعيل فرغلي، سليمان عيد، ايمان السيد، ياسمين عمر، بمشاركة كوكبة من الممثلين الذين يظهرون كضيوف شرف.