صرف الإسكندرية تحتفل بتخرج دفعة من مكلفات الخدمة العامة



نظمت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية حفل ختام مكلفات الخدمة العامة لعام 2023 وإستقبال دفعة جديدة في اطار مبادرة الشركة القابضة بتنفيذ منهجية التدريب العملي والعلمي التخصصي.

جاء ذلك بحضور اللواء محمود نافع - رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب لشركة صرف صحي الاسكندريه. والسيدة صباح السيد عبد العزيز مدير إدارة الخدمة العامة بالإسكندرية.

وتقوم الشركة بتنفيذ برنامج الخدمة العامة بالتعاون مع وزارة التضامن الإجتماعي لتدريب خريجي الجامعات.

وأكد اللواء محمود نافع علي تخرج ١١٨ مكلفة هذا العام واستقبال ما يقرب من ١٠٠ مكلفة جديدة تقوم الشركة علي تأهيلهن وتدريبهن لسوق العمل واستثمار هذه القوي الشبابية المؤثرة في شتي المجالات، بما يضمن الاستفادة من طاقاتهن العملية والعلمية في تطوير الأداء والارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار إلي أن الشركة تقوم بتكليفهن العمل في كافة المجالات فنية ومالية وإدارية، مع مراعاة العمل وفقاً للمؤهل الدراسي مؤكدا أن فترة عملهن ستساهم في إكسابهن الخبرات والمهارات اللازمة وتأهيلهن لخوض الحياة العملية

ويهدف تدريب مكلفات الخدمة العامة في شركة الصرف الصحي بالإسكندرية إلي فهم آلية العمل في مؤسسات الدولة وإعطاء المكلفات الخبرة العملية والتدريب المناسب وإعداد كوادر قادرة على ممارسة المهارات الإدارية والقيادية والمتخصصة في المجالات المختلفة.

وتحدث بعض المكلفات عن مدي استفادتهم من تواجدهم في مختلف قطاعات الشركة وتعاملهم بالواقع العملي واستخدام التكنولوجيات الحديثة بخلاف تعرفهم علي دور شركة الصرف الصحي بالإسكندرية بالمجتمع.



ووزعت شهادات التقدير على مكلفات الخدمة العامة وشكرهم علي الفترة التي قضوها بالشركة.