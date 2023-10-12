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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يشهد احتفالية الطرق الصوفية بمناسبة مولد السيد البدوي |صور

محافظ الغربية
محافظ الغربية

شهد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، احتفال مشيخة الطرق الصوفية، بمولد سيدي أحمد البدوي بالسرداق المقام بمنطقة الصاري بسيجر بطنطا، وسط حشود المواطنين من جميع أنحاء الجمهورية.

جاء ذلك بحضور الدكتور أسامة الأزهري المستشار الديني لرئيس الجمهورية للشئون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف وفضيلة الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف والشيخ عبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية وعضو مجلس النواب، الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ الدكتور محمد أبوهاشم نائب رئيس جامعة الأزهر السابق، الشيخ عبد اللطيف طلحة رئيس الإدارة المركزية للأزهر بالغربية، الداعية الإسلامي الشيخ جابر البغدادي، والشيخ علاء أبو العزايم، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والجهات التنفيذية بالمحافظة، وعدد كبير من أتباع الطرق الصوفية ومحبي أولياء الله الصالحين.

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بدأ الاحتفال بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية ثم الاستماع إلى تلاوة مباركة من آيات الذكر الحكيم ثم كلمة الدكتور عبد الهادي القصبي، قدم خلالها شكره وتقديره لمحافظ الغربية على اهتمامه الشخصي، بالإعداد الجيد لفعاليات الاحتفال بالمولد البدوي بعد ٣ سنوات من الإلغاء بسبب جائحة كورونا، مهنأ المحافظ وجميع الزوار بهذه المناسبة المباركة، مشيرا إلى أن أولياء الله الصالحين لا خوف عليهم ولاهم يحزنون، وأضاف القصبي، أننا نجتمع اليوم لنحتفل بقطب الأقطاب سيدي أحمد البدوي، الذي لقب بأبي الفتيان وبالمجاهد والذي خرج مدافع عن وطنه ضد الاحتلال وخرج جموع المواطنين يهتفون به، وأقول إملاوا الدنيا بسيرة المصطفي والأولياء والصالحين واستخلصوا منها قيم الإخلاص والتعايش وقبول الآخر وتعلموا منها الحفاظ على الوطن وحمايته من الشائعات، وتصدوا بذكر الله لكل من يحاول النيل من الوطن.

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وخلال كلمته شكر الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على حرصه واهتمامه لخروج الاحتفالية على أكمل وجه والاهتمام بكافة زائري المحافظة من كل مكان مشيرا إلى أن سيدي أحمد البدوي أصل عائلته من نسل سيدنا الحسين رضي الله عنه، وأن سيدي أحمد البدوي تحول للمسجد الأحمدي، وله شيخ كشيخ الأزهر، وأسس المدرسة الأحمدية بطنطا، وكان يجاهد في سبيل الله ضد التتار في مصر والصليبيين، وكان متعودا على ارتداء اللثام على وجهه صيفا وشتاء، وسمي بذي اللثيمين، وسمي ب «البدوي» لأنه كان ملثم مثل البدو، ورأى فيه الناس الخير والعلم والولاية والكرامات، وكان مستجاب الدعاء، وحينما جاء لطنطا نزل 12 عاما في بيت أحد التجار، وفي بيت آخر بعد وفاة هذا التاجر، وجلس به 26 سنة، ومكث في مصر 38 عاما، وتوفي عن عمر يناهز 75 عاما.

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وفي كلمته أكد الدكتور أسامة الازهري المستشار الديني لرئيس الجمهورية إن محبة آل بيت النبي- صلى الله عليه وسلم- واجبة على كل مسلم ومسلمة؛ لما لهم من مكانة عند الله- عز وجل- ولقربهم من حبيب رب العالمين.
وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحب آل بيته والتمسك بهم، ووصانا بهم عليهم السلام في كثير من أحاديثه الشريفة.

وخلال الحفل، رحب محافظ الغربية في كلمته بزوار سيدي أحمد البدوي، الذين حضروا لمدينة طنطا من داخل مصر وخارجها من مختلف الدول العربية والإسلامية بعد طول انتظار عقب إلغاء الاحتفال لمدة ثلاث سنوات إثر جائحة كورونا،
وقال رحمي إن الله أنعم علينا جمعيا بالصحة والعافية وها نحن العام على أرض محافظة الغربية نشهد الاحتفال من جديد، وهنئ محافظ الغربية الحضور بعدد من المناسبات المولد النبوي الشريف ونصر أكتوبر المجيد والعيد القومي لمحافظة الغربية ومولد سيدي أحمد البدوي والتي تتزامن جميعها في شهر أكتوبر.

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وأشار رحمي إلى أن المحافظة، قادرة على تنظيم مثل هذه الاحتفالات الكبيرة وإرسال رسالة إلى العالم أن مصر بلد الأمن والأمان والاستقرار، كما قدم الشكر للجهات الأمنية بالمحافظة على جهودهم في تأمين الاحتفالات وكذا جميع الجهات التنفيذية المعنية بتنظيم فعاليات المولد الأحمدي وتوفير الأريحية التامة لجميع الزوار، مؤكدا، أنه تم رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة المحافظة لخدمة زوار البدوي، وتوفير سبل الراحة والأمان لهم، مشيرا إلى متابعته لفعاليات الاحتفال، للاطمئنان على توافر كافة الخدمات للزوار.

واختتم الاحتفال بفاصل من الابتهالات الدينية والمدائح النبوية.

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أسامة الأزهري أحد علماء الأزهر الشريف الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الدكتور عبد الهادى القصبى الدكتور طارق رحمي الدكتور علي جمعة السلام الوطني المواطنين

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