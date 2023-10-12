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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

20 باحثا مصريا بقائمة ستانفورد الأمريكية لأفضل 2% من علماء العالم

مركز البحوث
مركز البحوث

أصدرت جامعة ستانفورد  قائمة أفضل ٢% من العلماء على مستوى العالم في أكثر من ٥٠ تخصصًا علميًا، للعام ٢٠٢٣، والذين يمثلون نماذج مشرفة على جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية، مشيدة بجهودهم المُتميزة في البحث العلمي والعملية التعليمية، والتقدم على جامعات عالمية كُبرى في التصنيفات الدولية المرموقة، وتضمنت القائمة (٢٠) من علماء مركز بحوث وتطوير الفلزات.

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اجتماع الجامعات الأهلية والخاصة يعتمد الإجراءات التنفيذية لاستيعاب الطلاب العائدين من السودان وروسيا وأوكرانيا

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تفاصيل التقديم لجوائز الدولة 2023

ويتقدم الدكتور إبراهيم غياض القائم بأعمال رئيس مركز البحوث وجميع السادة الزملاء والزميلات  بالتهنئة القلبية  إلي علماء المركز الموجودين بالقائمة جامعة ستانفورد وهم: 
الدكتور محمد رشاد
الدكتور ناجى عبدالخالق 
الدكتور عماد عويس
الدكتور السيد عبدالعال 
الدكتورعبدالهادى الجعيصى 
الدكتور عاطف يونان
الدكتورة زينب عبدالحميد 
الدكتور عادل عزيز 
الدكتور سعيد الشيخ 
الدكتورة أميمة القاضى
الدكتورعلى الشريف (رحمة الله عليه) 
الدكتور مصطفي سند
كما نقدم التهنئة للسادة الزملاء الموجودين فى إعارات خارجية وإجازات خاصة وهم :
الدكتورعادل إسماعيل
الدكتور محمد أبو الفتوح
الدكتوررضا محمدي
الدكتور فريد حراز 
الدكتورمحمود حسين 
الدكتور أحمد شعلان 
الدكتور أحمد شوقي 
الدكتور أحمد التوني

جامعة ستانفورد البحث العلمي العملية التعليمية مركز البحوث Jobs Education

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