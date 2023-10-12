أكبر مأساة بتاريخنا.. تصريحات عاجلة من الرئيس الإسرائيلي بشأن الحرب على غزة

عقد رئيس الاحتلال الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، اليوم الخميس، مؤتمرا صحفيا لاستعراض آخر التطورات والمستجدات بشأن الحرب التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على حركة المقاومة الفلسطينية حماس والفلسطينيين في قطاع غزة.



وقال الرئيس الإسرائيلي، إن الحملة العسكرية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد حماس في قطاع غزة ستكون طويلة، لافتا إلى أن هناك 5000 صاروخ أطلقت باتجاه إسرائيل وأكثر من 2000 منها سقط في مناطق مفتوحة.

وشدد هرتسوج على أنه لم يكن هناك أي سبب لهذا التصعيد الذي أسفر عن المأساة الأكبر في تاريخ الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى أن القوات الإسرائيلية تستهدف حماس من أجل القضاء على قوته وقدرته التي تهدف إلى تدمير إسرائيل.

وزعم أن حركة حماس ارتكبت جرائم ضد الإنسانية واختارت أن تشن حربها ضد إسرائيل وهي تختبئ في الأماكن المكتظة بالسكان، لافتا إلى أننا نعمل من أجل تدمير البنية التحتية التي تختبئ خلفها حماس بالهجوم مراكز القرار والقيادة لحماس في غزة.

كما دعا الرئيس الإسرائيلي المجتمع الدولي إلى تصنيف حركة المقاومة الفلسطينية حماس كمنظمة إرهابية، وطالب العالم بـ "الوضوح الأخلاقي" أمام ما حصل في إسرائيل.

وقال هرتسوج إنه يجب التأكد من أن حماس لن تتمكن من تكرار مثل هذا الهجوم مرة أخرى، مشدد على أن إسرائيل يخوض حربا من أجل مستقبله في الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن الوضع الآن مأساوي ومؤلم والرهائن يعيشون كابوسا سنفعل ما بوسعنا من أجل لاستعادتهم، وسنفعل ما بوسعنا من أجل استعادة الرهائن، لافتا إلى أننا نعمل وفقا لقواعد القانون الإنساني لكننا في حالة حرب وندافع عن منازلنا.

ورفض الرئيس الإسرائيلي التعليق على إمكانية دخول جيش الاحتلال الإسرائيلي عسكريا إلى قطاع غزة.