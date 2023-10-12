مران الزمالك اليوم.. عودة عواد وتدريبات أوباما وجلسة أوسوريو استعدادا لـ سموحة

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات خططية تحت إشراف الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى للفريق، على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم، الخميس، على ملعب الترسانة استعدادا لمباراة سموحة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وقام الجهاز الفني للفريق بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو بتدريب اللاعبين على بعض الجوانب التكتيكية الخاصة بخطة اللعب.

وخاض اللاعبون بعدها تقسيمة فنية قوية في جزء من الملعب تم خلالها تطبيق كل الأمور الخططية التي تم التدريب عليها.

وقام أوسوريو، المدير الفني، ومدحت عبد الهادي، المدرب العام، بتوجيه اللاعبين ونقل التعليمات الفنية لهم بشكل متواصل.

فقرة تأهيلية

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تأهيلية خاصة على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم، الخميس، على ملعب الترسانة استعدادا لمباراة سموحة المقبلة في مسابقة الدوري.

واستمرت الفقرة التأهيلية التي أقيمت تحت قيادة علاء رجب، مخطط الأحمال، لمدة 25 دقيقة، تم خلالها تنفيذ العديد من الأمور البدنية الخاصة المتنوعة باستخدام أدوات التأهيل.

وحرص أوسوريو، المدير الفني للفريق، على متابعة هذه الفقرة برفقة الجهاز المعاون، في ظل اهتمامهم بالجانب البدني لتجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل للفترة المقبلة.

جلسة أسوريو

عقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية التي أقيمت صباح اليوم، الخميس، على ملعب الترسانة استعدادا لمباراة سموحة المقبلة في مسابقة الدوري.

وتطرقت الجلسة للحديث عن جميع التفاصيل الخاصة بالفريق خلال فترة التوقف الحالية والاستعداد للمباريات المقبلة.

وأكد المدير الفني في حديثه للاعبين ضرورة مواصلة العمل بكل قوة وتركيز في ظل وجود ارتباطات محلية وأفريقية للفريق في الفترة المقبلة.

وحرص "أوسوريو" على شرح مجموعة من الأفكار الخططية والفنية للاعبين في إطار البرنامج التدريبي الموضوع لتنفيذها في مران اليوم.

مشاركة عواد

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التي أقيمت صباح اليوم، الخميس، على ملعب الترسانة مشاركة محمد عواد، حارس المرمى، بشكل كامل استعدادا لمباراة سموحة المقبلة في مسابقة الدوري.

وكان عواد خضع لبرنامج تأهيلي خاص خلال اليومين الماضيين تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بالتنسيق مع الجهاز الفني لتجهيزه بأفضل شكل للفترة المقبلة.

وأدى محمد عواد الحصة التأهيلية بجانب الفقرة الخططية والتقسيمة الفنية بشكل طبيعي خلال المران الذي أقيم صباح اليوم.

تدريبات أوباما

خاض يوسف إبراهيم "أوباما" صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية خاصة على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم، الخميس، على ملعب الترسانة استعدادا لمباراة سموحة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وأدى "أوباما" تدريبات تأهيلية خفيفة بالكرة تحت قيادة علاء رجب، مخطط الأحمال، وفقا للبرنامج الموضوع للاعب للتعافي من الإصابة التي يعاني منها في العضلة الأمامية.

ويرغب الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة في تجهيز اللاعب بالشكل الأمثل خلال هذه الفترة، استعدادا للمباريات المقبلة.

