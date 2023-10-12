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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: القوافل الغذائية والطبية لغزة دليل واضح على موقف مصر من القضية الفلسطينية

فلسطين
فلسطين

قال النائب محمد الجبلاوي عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب إن  موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية ثابت وواضح أمام الجميع.

وأشاد  بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بارسال قوافل المساعدات الغذائية والطبية لقطاع غزة جراء الاحداث الاخيرة التي شهدتها، قائلا: شكرا للقيادة السياسية التي لم تتواني عن تقديم كافة الدعم للاشقاء الفلطسينين في محنتهم .

واضاف الجبلاوي خلال تصريحات له اليوم ان هذا الدعم لم يكن الاول والاخير للفلسطينيين ، بل كان هناك دعم اخر ليس ببعيد وهو اعادة اعمار غزة التي تكفلت به مصر ، وغيرها من المساعدات علي مدار التاريخ مما يؤكد حرص القيادة السياسية علي تقديم كافة الدعم  لهم.

واشاد عضو لجنة الطاقة والبيئية بمجلس النواب ، توجيه الرئيس السيسي للتحالف الوطني للعمل الاهلي ومؤسسة حياة كريمة باعداد قوافل مساعدات بخلاف الحسابات البنكية يؤكد موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية ، مشددا ان مصر طالبت المجتمع الدولي بالتكاتف من اجل وقف اطلاق النار حقنا للدماء وعدم تصاعد الامر مما ينتج عنه الخروج عن السيطرة من اجل سلامة الجميع ، قائلا: موقف مصر واضح وثابت ولن يتغير تجاه القضية الفلسطينية

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