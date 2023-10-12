كسب البريمو.. جدل بسبب فوز تذكرة يانصيب بمبلغ 1.76 مليار دولار

في خبر يثير الجدل ويشغل عناوين الصحف العالمية، فازت تذكرة واحدة بقيمة 1.76 مليار دولار في مسابقة Powerball، ما يجعلها ثاني أكبر جائزة يانصيب كبرى في التاريخ.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، تم بيع هذه التذكرة الرابحة في ولاية كاليفورنيا، ولم يتم الكشف عن هوية صاحبها حتى الآن.

الفائز بالجائزة يواجه الآن خيارًا صعبًا بين استلام الأموال على مدى 30 عامًا، أو الحصول على مبلغ إجمالي قدره 774.1 مليون دولار.

أكبر فوز بجائزة اليانصيب

يأتي هذا الفوز الضخم بعد أن تم تسجيل أكبر فوز في تاريخ اليانصيب بقيمة 2.04 مليار دولار في نوفمبر 2022، والذي تم شراؤه أيضًا في كاليفورنيا.

تشير الإحصائيات إلى أن احتمالية الفوز بالجائزة الكبرى في مسابقة Powerball تبلغ واحدة في 292.2 مليون، ولكن لمقارنة الأمر.

فيما يشير خبراء الأرصاد الجوية إلى أن احتمالية تعرض شخص ما للصاعقة خلال العام المقبل تبلغ واحدة في 1.22 مليون.

تم شراء التذكرة الفائزة من متجر Midway Market & Liquor في حديقة فرايزر، على بعد 75 ميلاً شمال مدينة لوس أنجلوس.

وتبلغ تكلفة التذاكر في Powerball 2 دولارًا أمريكيًا، وتُباع في جميع أنحاء الولايات المتحدة وبورتوريكو وجزر فيرجن الأمريكية.

وتشهد سوق اليانصيب زيادة في قيمة الجوائز الضخمة، ما يجعلها أكثر شيوعًا في الآونة الأخيرة.

ولتوسيع فرص الفوز، تم تعديل قواعد اللعبة، حيث يختار اللاعبون الآن خمسة أرقام من 1 إلى 69 بدلاً من 1 إلى 59، ويختارون رقم Powerball السادس من 1 إلى 26 بدلاً من الرقم السابق إلى 35.

يقلل هذا التعديل من فرصة الفوز بالجائزة الكبرى من واحد في 175.2 مليون إلى واحد في 292.2 مليون.

بينما ينتظر العالم بفارغ الصبر الكشف عن هوية الفائز بالجائزة الكبيرة، ويستمر الحديث والترقب حول ما سيفعل صاحب هذا المبلغ الهائل.

قد يغير هذا الفوز حياة الفائز بشكل جذري ويمنحه فرصًا جديدة وإمكانيات غير محدودة.