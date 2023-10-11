الحائز على جائزة نوبل للسلام يلتقي طلاب الجامعة البريطانية في مصر ببنجلاديش

التقى الدكتور محمد يونس، الحائز على جائزة نوبل للسلام Micro Financing، عددًا من طلاب الجامعة البريطانية في مصر، على هامش زيارتهم لمدينة دكا عاصمة بنجلاديش، وذلك لمشاركتهم في برنامج التبادل الطلابي، الذي تنظمه الجامعة البريطانية لطلابها بالتعاون مع جامعة دافوديل الدولية.

وحظي طلاب الجامعة البريطانية، بفرصة غير مسبوقة، للقاء الدكتور محمد يونس، وقدم لهم المشورة وحثهم على الاستفادة من الفرص المتاحة لهم، والتي توفرها لهم جامعتهم.

وتبادلوا الحديث حول سبل تطوير مهاراتهم في ريادة الأعمال من خلال تعريفهم بالتجارب الناجحة في البلدان النامية الأخرى، كما تحدثوا عن تأثيرات الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتغيرة، وتمكين الفقراء، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة، والتي يتم تدريسها ضمن برامج العمل الاجتماعي بجامعة دافوديل الدولية.



وحصل الدكتور محمد يونس على جائزة نوبل للسلام عام 2006، مناصفة مع البنك الذي أسسه “غرامين بنك”، واشتهر بأنه "مصرفي الفقراء في العالم"، وكانت مهمته في الحياة إثبات أن الفقراء يستحقون القروض، وحصل على الجائزة لتأسيسه بنك غراميين، بهدف منح الفقراء قروضا صغيرة بشروط ميسرة.

يأتي ذلك تفعيلًا لبروتوكول التعاون الموقع بين الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية، والدكتور صبور خان، رئيس جامعة دافوديل الدولية، والمتضمن تبادل الطلاب والموظفين والمتدربين، وكذلك تبادل الأبحاث والبرامج الدراسية والخبرات، وذلك في إطار حرص الجامعة البريطانية على توفير الفرصة لطلابها للقاء القادة والمفكرين العالميين.

كما يأتي ذلك في ظل العلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية، والدكتور صبور خان، رئيس مجلس الأمناء لجامعة دافوديل الدولية، وتبنى أفكار مشتركة من أجل مواصلة العمل على تطوير مجالات التعاون الثنائى بما يتسق مع استراتيجية كلا الجامعتين.