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تعليم

ازاي تشارك في برنامح منح الزيارات القصيرة للبحوث التطبيقية بأكاديمية البحث العلمي.. تفاصيل

صدى البلد

أعلن الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن فتح باب التقدم لمنح بحثية كاملة للعلماء المصريين ضمن "برنامج منح الزيارات القصيرة للبحوث التطبيقية"، ندعو جميع الباحثين الشباب العاملين بالجامعات والمراكز البحثية ومراكز البحث والتطوير، الذين حصلوا على درجة علمية بحد أدنى دكتوراه، للتقدم لهذا البرنامج .

 

يهدف برنامج الزيارات القصيرة إلى تمكين الباحثين المصريين من الاستفادة من الخبرات الدولية وتطوير قدراتهم من خلال العمل البحثي المشترك والتدريب في المعامل الأجنبية، وبفضل هذه المنحة التي تمتد لمدة ثلاثة أشهر، ستتاح للمشاركين فرصة قيمة للتعامل مع باحثين عالميين رفيعي المستوى والمساهمة في نقل التكنولوجيا وتوطينها.

 

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للمهتمين، يرجى الاطلاع على شروط التقدم وكافة الامتيازات المقدمة من خلال المنحة. يمكنكم ملء الاستمارة عبر الرابط التالي.

 

لا تفوتوا هذه الفرصة الرائعة لتوسيع آفاقكم البحثية وتطوير مهاراتكم. ستكون هذه الزيارة القصيرة فرصة للتعلم والتعاون مع أبرز الخبراء العالميين في مجالكم. نحن نتطلع إلى رؤية المبتكرين والمبدعين من بينكم ينضمون إلى هذا البرنامج الممتاز.

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